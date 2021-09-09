НБУ повысил учетную ставку на 0,5 пункта до 8,5%

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку еще на процентных 0,5 пункта до 8,5% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Ужесточение монетарной политики будет способствовать удержанию под контролем инфляционных ожиданий и возвращению инфляции на траекторию устойчивого замедления до цели 5%, достижение которой прогнозируется в 2022 году", — отмечают в Нацбанке.

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Напомним, что в июне 2020 года НБУ снизил учетную ставку до самого низкого уровня за всю историю независимой Украины — с 8% до 6%. В июле, а затем в сентябре, октябре и январе 2021 года ее оставляли неизменной.

В марте Нацбанк решил повысить учетную ставку до 6,5%, а уже в апреле — сразу до 7,5%. В июне было решено оставить ее на том же уровне, а 22 июля — повысить до 8%.