Из-за роста цен на горючее сотни пассажиров элитного лайнера срочно высадили в Камбодже

Пассажиры американского круизного лайнера "Вилла Ви Одиссея", постоянно проживающие на борту судна, были вынуждены срочно выйти на берег в Камбодже.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Reuters .

Оператор судна, компания Villa Vie Residences из Флориды, объявила о приостановлении сделок из-за скачка цен на топливо, вызванного войной в Иране. Рост расходов сделал дальнейшую эксплуатацию лайнера непомерно дорогой.

Расходы на горючее возрастают в разы

Судно курсировало по миру 755 дней, предлагая возможность долгосрочной аренды или покупки жилья на борту по цене от 120 тысяч за внутреннюю виллу до 440 тысяч долларов за люкс.

Однако ежемесячные расходы на топливо, ранее составлявшие около 1800 долларов на коттедж, в Азии достигли 6000–8000 долларов. Компания заявила, что не может переложить этот дефицит на жителей, а попытки замедлить маршрут не перекрыли операционный ущерб.

Пассажиры покидают судно в Камбодже

По данным местных властей, на борту находились 203 пассажира и 156 членов экипажа. Жителям дали всего несколько часов, чтобы собрать вещи и выйти на берег в портовом городе Сиануквиль.

Часть людей уже приобрела авиабилеты домой, в то время как другие решили использовать это время для путешествий по Юго-Восточной Азии.

Судно должно дозаправиться и покинуть Камбоджу, пока оператор готовится к реструктуризации.

В течение следующих 60 дней Villa Vie Residences планирует привлечь капитал для возобновления работы, однако окончательные договоренности с инвесторами пока не достигнуты.

Напомним, авиакомпании могут повысить цены на билеты из-за подорожания авиационного горючего. Его стоимость примерно вдвое превышает уровень до войны с Ираном, а у перевозчиков меньше возможностей зафиксировать будущие расходы. Горючее составляет 30–40% расходов авиакомпаний. Чтобы защититься от скачков цен, перевозчики используют хеджирование — сделки, позволяющие заранее зафиксировать стоимость горючего.