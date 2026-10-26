Война с Ираном нарушила мировые поставки энергоносителей: кризис будет продолжаться в 2027 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) не ожидает возвращения энергетических рынков в 2027 году в состояние, в котором они находились до начала войны на Ближнем Востоке в конце февраля. Конфликт нарушил поставки энергоносителей и привел к росту цен на нефть.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

"Боюсь, что не вижу ни одного убедительного пути, по которому рынки будут двигаться в следующем году, там, где мы были до начала этой войны", — заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бирол на конференции Сингапурской международной недели энергии.

По его словам, правительства и компании должны поставить энергетическую безопасность во главу угла.

Нефть остается дороже

В пятницу фьючерсы на нефть Brent поднимались до $117 за баррель — самого высокого уровня почти за шесть месяцев. В понедельник цена снизилась, но оставалась примерно на 59% выше, чем до войны.

Бирол не стал прогнозировать дальнейшую стоимость нефти. В то же время он отметил, что цены около $120 за баррель могут существенно увеличивать торговый дефицит многих стран.

Почему Европе грозит сложная зима

Отдельная обеспокоенность МЭА касается нефтепродуктов. Зимой спрос на дизельное топливо растет в некоторых странах, в частности, из-за его использования для отопления. В то же время, часть нефтеперерабатывающих заводов проходит техническое обслуживание.

"Я также волнуюсь за продукты нефтепереработки, поскольку мы вступаем в... зимний сезон. В некоторых частях мира, где обычно растет спрос на дизельное топливо, несколько нефтеперерабатывающих заводов проходят период технического обслуживания", - отметил Бирол.

Европа может столкнуться с дополнительным давлением на газовый рынок . По словам Бирола, сокращение импорта российского газа и ограничение экспорта газа из Катара и Объединенных Арабских Эмиратов из-за войны с Ираном затрудняют обеспечение региона топливом.

Напомним, 15 октября Международное энергетическое агентство заявило, что его страны-члены достигли договоренности о завершении высвобождения 100 миллионов баррелей нефти.