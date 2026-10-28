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Убытки Aston Martin достигли $3 млрд за шесть лет руководства канадского миллиардера
Британский производитель автомобилей класса люкс Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc отчитался о доналоговом убытке в размере $102 млн за третий квартал. С момента, когда компанию возглавил канадский миллиардер Лоуренс Стролл около шести лет назад, общие посленалоговые убытки предприятия достигли ориентировочно 3 миллиарда долларов.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.
Хотя квартальный убыток несколько сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чистый долг автопроизводителя вырос до 2,08 миллиарда долларов. На утренних торгах в Лондоне акции компании сначала выросли на 4,7%, однако впоследствии сократили рост, зафиксировав рыночную капитализацию бренда на уровне менее 530 миллионов долларов. В целом с начала года котировки автопроизводителя упали на 40%.
Несмотря на усилия Стролла по спасению Aston Martin предприятие сталкивается с постоянными трудностями: компания неоднократно снижала прогнозы прибыли, задерживала выход новых моделей и обращалась к инвесторам за дополнительным финансированием. Дополнительное давление создают таможенные тарифы в США и убыль спроса на рынке Китая.
Кроме того, компания столкнулась с сопротивлением части кредиторов из-за недавнего долгового соглашения на 729 миллионов долларов с HPS Investment Partners, оставившей их в стороне от финансового процесса. Владельцы облигаций, в частности Arini Capital Management, обратились в суды США с требованием предоставить документы для защиты своих интересов в рамках судебного разбирательства в Великобритании.
Рост выручки и новая версия суперкара
В то же время квартальная выручка автопроизводителя выросла на 36% в годовом измерении и достигла 515 миллионов долларов. Этого удалось добиться благодаря увеличению продаж более дорогих моделей, в том числе гибридного суперкара Valhalla стоимостью 1 млн долларов.
Финансовый директор компании Даг Лафферти сообщил, что производитель также представил версию этой модели в кузове кабриолет Valhalla Spider, которая будет стоить примерно на 20% дороже. В Aston Martin добавили, что фиксируют продвижение в сокращении темпов сжигания наличных и подтверждают ранее объявленные годовые финансовые ориентиры.
Напомним, ранее сообщалось, что немецкий автоконцерн Volkswagen зафиксировал падение мировых поставок на 14,3% в третьем квартале: это наибольшее сокращение более чем за четыре года, вызванное падением спроса в Китае.