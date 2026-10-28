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Збитки Aston Martin сягнули $3 млрд за шість років керівництва канадського мільярдера

Aston Martin
Збитки Aston Martin сягнули $3 млрд за шість років керівництва канадського мільярдера / Фото: Aston Martin

Британський виробник автомобілів класу люкс Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc відзвітував про доподатковий збиток у розмірі $102 млн за третій квартал. Від моменту, коли компанію очолив канадський мільярдер Лоуренс Стролл близько шести років тому, загальні післяподаткові збитки підприємства досягли орієнтовно 3 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Хоча квартальний збиток дещо скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року, чистий борг автовиробника зріс до 2,08 мільярда доларів. На ранкових торгах у Лондоні акції компанії спершу зросли на 4,7%, однак згодом скоротили зростання, зафіксувавши ринкову капіталізацію бренду на рівні менше ніж 530 мільйонів доларів. Загалом із початку року котирування автовиробника впали на 40%.

Попри зусилля Стролла з порятунку Aston Martin, підприємство стикається з постійними труднощами: компанія неодноразово знижувала прогнози прибутку, затримувала вихід нових моделей і зверталася до інвесторів за додатковим фінансуванням. Додатковий тиск створюють митні тарифи в США та спад попиту на ринку Китаю.

Крім того, компанія зіткнулася зі спротивом частини кредиторів через нещодавню боргову угоду на 729 мільйонів доларів з HPS Investment Partners, яка залишила їх осторонь фінансового процесу. Власники облігацій, зокрема Arini Capital Management, звернулися до судів США з вимогою надати документи для захисту своїх інтересів у межах судового розгляду у Великій Британії.

Зростання виторгу та нова версія суперкара

Водночас квартальний виторг автовиробника зріс на 36% у річному вимірі та сягнув 515 мільйонів доларів. Цього вдалося досягти завдяки збільшенню продажів дорожчих моделей, зокрема гібридного суперкара Valhalla вартістю 1 млн доларів.

Фінансовий директор компанії Даг Лафферті повідомив, що виробник також представив версію цієї моделі у кузові кабріолет — Valhalla Spider, яка коштуватиме приблизно на 20% дорожче. В Aston Martin додали, що фіксують поступ у скороченні темпів спалювання готівки та підтверджують раніше оголошені річні фінансові орієнтири.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецький автоконцерн Volkswagen зафіксував падіння світових поставок на 14,3% у третьому кварталі: це найбільше скорочення за понад чотири роки, спричинене падінням попиту в Китаї.

Автор:
Максим Кольц

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