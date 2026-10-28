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Украинские стартапы получают облачные кредиты от техногигантов: кто уже воспользовался поддержкой

программисты, ноутбук
Украинские стартапы получают облачные кредиты от Microsoft, AWS и Cloudflare / Freepik

Украинский фонд стартапов (УФС) помогает технологическим командам получать облачные кредиты от Microsoft, Amazon Web Services (AWS) и Cloudflare. Это позволяет платить за серверы, вычисления и инструменты искусственного интеллекта без использования собственного бюджета.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Сколько средств выделили

С 2021-го по 2026 год AWS поддержал более 200 украинских команд на общую сумму более $12 млн.

Сотрудничество УФС с Microsoft началось в феврале 2026 года. Стартапы, подаваемые через реферальный код фонда, могут получить до $200 000 в кредитах Azure . За девять месяцев 2026 года фонд номинировал 118 компаний на сумму $23,6 млн.

Партнерство по Cloudflare стартовало в августе 2026 года. Шесть стартапов уже получили кредиты на общую сумму $600 000. Сервисы компании используют для защиты от DDoS-атак, управления трафиком и ускорения загрузки контента.

Облачные кредиты позволяют платить за вычисление, хранение данных и работу ШИ-моделей. Благодаря этому команды могут направлять собственные средства на разработку, аренду работников и продажи. В то же время, кредиты покрывают только определенные сервисы и расходы в пределах условий конкретной программы.

Как это работает на практике

MedTech-стартап eXtra Vision получил $150 000 кредитов Microsoft Azure для хранения и обработки медицинских изображений и развития ИИ-решений. "Кредиты позволяют нам использовать мощную инфраструктуру, которая на старте финансово недоступна", - объяснил соучредитель и CEO компании Владислав Калюжко.

Платформа Salesdep.ai получила $100 000 кредитов Azure. По словам CEO Елены Клейнер, компания уже инвестировала более $36 000 в разработку, тестирование и ежедневную работу платформы, в том числе в вычисления, серверы и базы данных для текстовых и голосовых агентов.

Студия Sensorama, разрабатывающая VR- и AR -приложения и видео 360°, получила $177 000 кредитов Azure. Команда использовала облачные ресурсы для запуска сервера Unreal Engine и тестирования многопользовательских функций без покупки собственного оборудования.

"В условиях войны доступ к таким ресурсам становится критическим преимуществом. Украинские фаундеры не останавливают разработку, масштабируют продукты за рубежом, успешно конкурируют с глобальными игроками и оставляют экспертизу в стране", - отметили в Минцифре.

Ранее сообщалось, что украинские и международные технологические компании могут получить до $100 тыс. на разработку и масштабирование цифровых решений для нужд государства.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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