Українські стартапи отримують хмарні кредити від техногігантів: хто вже скористався підтримкою

Український фонд стартапів (УФС) допомагає технологічним командам отримувати хмарні кредити від Microsoft, Amazon Web Services (AWS) і Cloudflare. Це дає змогу оплачувати сервери, обчислення та інструменти штучного інтелекту без використання власного бюджету.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Скільки коштів виділили

З 2021-го до 2026 року AWS підтримав понад 200 українських команд на загальну суму понад $12 млн.

Співпраця УФС із Microsoft почалася в лютому 2026 року. Стартапи, які подаються через реферальний код фонду, можуть отримати до $200 000 у кредитах Azure. За дев’ять місяців 2026 року фонд номінував 118 компаній на суму $23,6 млн.

Партнерство з Cloudflare стартувало в серпні 2026 року. Шість стартапів уже отримали кредити на загальну суму $600 000. Сервіси компанії використовують для захисту від DDoS-атак, керування трафіком і прискорення завантаження контенту.

Хмарні кредити дають змогу оплачувати обчислення, зберігання даних і роботу ШІ-моделей. Завдяки цьому команди можуть спрямовувати власні кошти на розробку, найм працівників і продажі. Водночас кредити покривають лише визначені сервіси та витрати в межах умов конкретної програми.

Як це працює на практиці

MedTech-стартап eXtra Vision отримав $150 000 кредитів Microsoft Azure для зберігання й обробки медичних зображень та розвитку ШІ-рішень. "Кредити дозволяють нам використовувати потужну інфраструктуру, яка на старті фінансово недоступна", — пояснив співзасновник і CEO компанії Владислав Калюжка.

Платформа Salesdep.ai отримала $100 000 кредитів Azure. За словами CEO Олени Клейнер, компанія вже інвестувала понад $36 000 у розробку, тестування та щоденну роботу платформи, зокрема в обчислення, сервери й бази даних для текстових і голосових агентів.

Студія Sensorama, яка розробляє VR- та AR-застосунки й відео 360°, отримала $177 000 кредитів Azure. Команда використала хмарні ресурси для запуску сервера Unreal Engine і тестування багатокористувацьких функцій без купівлі власного обладнання.

"В умовах війни доступ до таких ресурсів стає критичною перевагою. Українські фаундери не зупиняють розробку, масштабують продукти за кордоном, успішно конкурують із глобальними гравцями та залишають експертизу в країні", — зазначили у Мінцифрі.

Раніше повідомлялося, що українські та міжнародні технологічні компанії можуть отримати до $100 тис. на розробку й масштабування цифрових рішень для потреб держави.