НБУ оштрафував платіжну установу на 680 тис. грн і застосував санкції до ще п’яти компаній

Національний банк України застосував заходи впливу до шести небанківських фінансових установ: трьох компаній оголосив письмові застереження, ще одну фінансову компанію та ломбард зобов’язав усунути порушення, а платіжну установу оштрафував на 680 тис. грн.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба регулятора.

Відповідні рішення ухвалили 26 жовтня 2026 року комітети НБУ, відповідальні за нагляд за банківською та небанківською фінансовою діяльністю, а також платіжною інфраструктурою.

Які фінансові установи потрапили під санкції НБУ

Заходи впливу застосували до таких компаній:

ТОВ "Фінпром маркет";

ТОВ "ФК "Конкорд факторинг";

ТОВ "Ін-Фактор";

ТОВ "ФК "Акцент фінанс";

ПТ "Ломбард "Черкаська позика" за участю ТОВ "Лаїн" і ТОВ "Вала";

ТОВ "ПУ "Контрактовий дім".

Три компанії отримали письмові застереження

Письмові застереження Нацбанку отримали ТОВ "Фінпром маркет", ТОВ "ФК "Конкорд факторинг" і ТОВ "Ін-Фактор".

"Фінпром маркет", який є відповідальною особою небанківської фінансової групи "ВСК Груп", та "Конкорд факторинг" мають усунути недоліки у виконанні вимог до корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансових компаній.

Компанії повинні виправити виявлені недоліки до 17 листопада 2026 року.

"Ін-Фактор" отримав застереження через порушення правил подання звітності до НБУ та неналежний контроль за правильністю її складання. Компанія має усунути порушення та недоліки до 17 листопада 2026 року.

"Акцент фінанс" і ломбард мають усунути порушення

ТОВ "ФК "Акцент фінанс" отримало вимогу привести свою діяльність у відповідність до законодавства через перевищення допустимої частки доходів від діяльності, не пов’язаної з наданням фінансових послуг.

Станом на 1 липня 2026 року частка таких доходів перевищувала встановлене обмеження у 20% від загальних доходів компанії. Усунути порушення та привести діяльність у відповідність до вимог законодавства компанія має до 31 грудня 2026 року.

Вимогу НБУ також отримав ломбард "Черкаська позика" за участю ТОВ "Лаїн" і ТОВ "Вала". Причиною стало неподання регуляторної звітності за серпень 2025 року у встановлений строк.

Ломбард повинен усунути порушення до 17 листопада 2026 року.

"Контрактовий дім" оштрафували на 680 тис. грн

Найбільший за розміром фінансовий захід у межах цього рішення застосували до платіжної установи ТОВ "ПУ "Контрактовий дім". НБУ призначив компанії штраф у розмірі 680 тис. грн за результатами безвиїзного нагляду.

За даними регулятора, установа порушила вимоги законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку. Зокрема, йдеться про обов’язок надавати Національному банку повну та достовірну інформацію у відповідь на його запити.

Компанія має сплатити штраф протягом п’яти робочих днів із дня отримання відповідного рішення НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України пропонує оновити порядок планування та проведення виїзного моніторингу об’єктів платіжної інфраструктури. Зміни передбачають уточнення процедури затвердження річного плану перевірок і підстав для його коригування. Відповідний проєкт постанови регулятор виніс на обговорення.