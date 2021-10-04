  • Главная
  • Политика и экономика
1 час назад

Курс валют: гривня выдержала самую крупную выплату по внешнему долгу и растет в цене

На межбанке за пять банковских дней прошлой недели гривня укрепилась по отношению к доллару с 26,68/26,70 грн/доллар до 26,61/26,63 грн/доллар и относительно евро — с 31,2449/31,2657 грн/евро до 30,8702/30,8908 грн/евро

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

На сегодня, 4 октября 2021 года, Нацбанк установил официальный курс гривни на уровне 26,61 грн/доллар, 30,8716 грн/евро.

Официальный курс валют на 4 октября:

Подпишитесь на канал DELO.UA

✅ 1 доллар США — 26,61 грн;

✅ 1 евро — 30,8716 грн;

✅ 1 злотый — 6,7374 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 28,616 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,0313 грн.

За прошедшую банковскую неделю — 27 сентября — 1 октября 2021 года — официальный курс гривни, устанавливаемый НБУ, укрепился по отношению к доллару США с 26,6422 грн/доллар до 26,6175 грн/доллар, к евро — с 31,2153 грн/евро до 30,8231 грн/евро.

Средний курс доллара в банках с понедельника по пятницу снизился с 26,60/26,78 грн/доллар до 26,53/26,68 грн/доллар, евро — с 31,05/31,40 грн/евро до 30,65/30,995 грн/евро.

На межбанковском валютном рынке за пять банковских дней прошлой недели гривня укрепилась по отношению к доллару с 26,68/26,70 грн/доллар до 26,61/26,63 грн/доллар и относительно евро — с 31,2449/31,2657 грн/евро до 30,8702/30,8908 грн/евро.

"Всю прошлую неделю НБУ принимал активное участие в торгах, выкупив порядка 20 млн долларов. Без поддержки регулятора доллар США девальвировался бы еще сильнее. Импортеры по-прежнему пассивны, опасаясь введения локдауна", — говорит аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Отметим, в интервью Bloomberg от 1 октября 2021 года заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, заявил: "Мы позволим гривне укрепиться, если ее будут стимулировать рыночные силы. Одновременно мы будем сглаживать любые экстремальные колебания, пополняя при этом резервы". Он также отметил, что ЗВР Украины в долгосрочной перспективе являются достаточными для того, чтобы регулятор мог позволить себе не выкупать на межбанке иностранную валюту в таком объеме, как это было еще два, три или пять лет назад.

Читайте также:
Бізнес вийшов на міжбанк: як міняються правила гри на ринку і як це вплине на курс гривні

В 2021 году украинская валюта уже успела укрепиться на 6,5% и, по оценкам Bloomberg, является одной из наиболее прибыльных валют мира. Гривня оставила позади все восточноевропейские валюты. "Укреплению гривни помогли колоссальный глобальный спрос на экспортируемые Украиной товары, ужесточение денежно-кредитной политики, финансовая помощь Евросоюза и понимание того, что страна достигает прогресса в переговорах с МВФ относительно выплаты финансовой помощи", — пишет информагентство.

Укрепление гривни Сергей Николайчук считает хорошим стимулом и для инвесторов, которые покупают украинские облигации в национальной валюте. Он ожидает увеличения спроса на ОВГЗ. Особенно в случае ожидаемого включения Украины в индекс JPMorgan Chase & Co, который является ориентиром для многих инвесторов в долг на развивающихся рынках.

Отметим, очередной аукцион по размещению ОВГЗ Минфин Украины планирует провести завтра, 5 октября. Рынку будут предложены облигации 6-ти выпусков в гривнях со сроками погашения в 6, 12, 18, 24, 36 и 60 месяцев. "На предыдущем аукционе 28 сентября наибольшим спросом пользовались долгосрочные бумаги, и вполне вероятно, что ситуация повторится. На прошлой неделе нерезиденты продолжили увеличивать объем своих инвестиций в ОВГЗ, за счет чего их портфели увеличились на 2,56 млрд гривен — до 98,43 млрд. Данная тенденция говорит о снижении вероятности масштабной девальвации гривни", — говорит Андрей Гойлов.

Читайте также:
Каким будет курс валют осенью. Все сценарии для гривни

Показательно для дальнейшей позиции гривни является то, что самая крупная выплата по внешнему долгу в нынешнем году не смогла поколебать курс украинской валюты в сторону снижения. 29 сентября Минфин Украины погасил третий, последний выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантию США на общую сумму более 1 млрд долларов США.  

В ближайшее время особых колебаний курса гривни аналитики и банкиры не ожидают. Прогнозируемый коридор 26,50-26,70 грн/доллар, 30,60-30,90 грн/евро.

Колебания курса гривни примерно на наблюдаемом в последнее время на рынке уровне — 26,5-27 грн/доллар — прогнозирует в целом на октябрь президент инвестгруппы "Универ" Тарас Козак.

Оптимистичным сценарием для гривни в прогнозе к концу осени аналитик компании Esperio Ян Кароль называет диапазон колебаний среднего курса продажи доллара США в рамках 26,55-26,8 грн/доллар. Умеренный сценарий — диапазон 26,7-27,15 грн/доллар. Негативный сценарий — диапазон 26,95-27,6 грн/доллар. Предпочтение отдает стабильности гривни как приоритетному сценарию. "А это значит, что даже к концу текущего года накапливать средства в иностранной валюте будет невыгодно", — говорит Ян Кароль.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Курс гривни в проекте госбюджета на 2022 год планируется на уровне 28,6-28,7 грн/$
Курс гривни в проекте госбюджета на 2022 год планируется на уровне 28,6-28,7 грн/$
Курс гривни начал расти: аналитики называют это временным явлением
Курс гривни начал расти: аналитики называют это временным явлением
Курс валют: доллар и евро дорожают
Курс валют: доллар и евро дорожают
Загрузка...
Новое видео
Чем больше денег у стартапа, тем хуже! Инвестор Илья Лаурс о том, сколько и куда нужно вкладывать

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. На Буковине пограничники открыли огонь по контрабандистам, есть пострадавшие (ФОТО)

  3. Украина планирует построить на Донбассе два новых аэропорта

  4. Нардеп Трухин собрался сбить главу бюджетного комитета за спиной у Зеленского — СМИ

  5. Украинская вакцина против COVID-19 должна появиться в 2022 году — Минздрав

Ивент
ZIFF#4 Літо невер ендс: в Україні показують найновіші шедеври короткого метру
ZIFF#4 Літо невер ендс: в Україні показують найновіші шедеври короткого метру
Сім найкращих світових короткометражних фільмів вже чекають на українських глядачів
Загрузка...