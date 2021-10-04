Курс валют: гривня выдержала самую крупную выплату по внешнему долгу и растет в цене

На сегодня, 4 октября 2021 года, Нацбанк установил официальный курс гривни на уровне 26,61 грн/доллар, 30,8716 грн/евро.

Официальный курс валют на 4 октября:

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✅ 1 доллар США — 26,61 грн;

✅ 1 евро — 30,8716 грн;

✅ 1 злотый — 6,7374 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 28,616 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,0313 грн.

За прошедшую банковскую неделю — 27 сентября — 1 октября 2021 года — официальный курс гривни, устанавливаемый НБУ, укрепился по отношению к доллару США с 26,6422 грн/доллар до 26,6175 грн/доллар, к евро — с 31,2153 грн/евро до 30,8231 грн/евро.

Средний курс доллара в банках с понедельника по пятницу снизился с 26,60/26,78 грн/доллар до 26,53/26,68 грн/доллар, евро — с 31,05/31,40 грн/евро до 30,65/30,995 грн/евро.

На межбанковском валютном рынке за пять банковских дней прошлой недели гривня укрепилась по отношению к доллару с 26,68/26,70 грн/доллар до 26,61/26,63 грн/доллар и относительно евро — с 31,2449/31,2657 грн/евро до 30,8702/30,8908 грн/евро.

"Всю прошлую неделю НБУ принимал активное участие в торгах, выкупив порядка 20 млн долларов. Без поддержки регулятора доллар США девальвировался бы еще сильнее. Импортеры по-прежнему пассивны, опасаясь введения локдауна", — говорит аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Отметим, в интервью Bloomberg от 1 октября 2021 года заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, заявил: "Мы позволим гривне укрепиться, если ее будут стимулировать рыночные силы. Одновременно мы будем сглаживать любые экстремальные колебания, пополняя при этом резервы". Он также отметил, что ЗВР Украины в долгосрочной перспективе являются достаточными для того, чтобы регулятор мог позволить себе не выкупать на межбанке иностранную валюту в таком объеме, как это было еще два, три или пять лет назад.

В 2021 году украинская валюта уже успела укрепиться на 6,5% и, по оценкам Bloomberg, является одной из наиболее прибыльных валют мира. Гривня оставила позади все восточноевропейские валюты. "Укреплению гривни помогли колоссальный глобальный спрос на экспортируемые Украиной товары, ужесточение денежно-кредитной политики, финансовая помощь Евросоюза и понимание того, что страна достигает прогресса в переговорах с МВФ относительно выплаты финансовой помощи", — пишет информагентство.

Укрепление гривни Сергей Николайчук считает хорошим стимулом и для инвесторов, которые покупают украинские облигации в национальной валюте. Он ожидает увеличения спроса на ОВГЗ. Особенно в случае ожидаемого включения Украины в индекс JPMorgan Chase & Co, который является ориентиром для многих инвесторов в долг на развивающихся рынках.

Отметим, очередной аукцион по размещению ОВГЗ Минфин Украины планирует провести завтра, 5 октября. Рынку будут предложены облигации 6-ти выпусков в гривнях со сроками погашения в 6, 12, 18, 24, 36 и 60 месяцев. "На предыдущем аукционе 28 сентября наибольшим спросом пользовались долгосрочные бумаги, и вполне вероятно, что ситуация повторится. На прошлой неделе нерезиденты продолжили увеличивать объем своих инвестиций в ОВГЗ, за счет чего их портфели увеличились на 2,56 млрд гривен — до 98,43 млрд. Данная тенденция говорит о снижении вероятности масштабной девальвации гривни", — говорит Андрей Гойлов.

Показательно для дальнейшей позиции гривни является то, что самая крупная выплата по внешнему долгу в нынешнем году не смогла поколебать курс украинской валюты в сторону снижения. 29 сентября Минфин Украины погасил третий, последний выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантию США на общую сумму более 1 млрд долларов США.

В ближайшее время особых колебаний курса гривни аналитики и банкиры не ожидают. Прогнозируемый коридор 26,50-26,70 грн/доллар, 30,60-30,90 грн/евро.

Колебания курса гривни примерно на наблюдаемом в последнее время на рынке уровне — 26,5-27 грн/доллар — прогнозирует в целом на октябрь президент инвестгруппы "Универ" Тарас Козак.

Оптимистичным сценарием для гривни в прогнозе к концу осени аналитик компании Esperio Ян Кароль называет диапазон колебаний среднего курса продажи доллара США в рамках 26,55-26,8 грн/доллар. Умеренный сценарий — диапазон 26,7-27,15 грн/доллар. Негативный сценарий — диапазон 26,95-27,6 грн/доллар. Предпочтение отдает стабильности гривни как приоритетному сценарию. "А это значит, что даже к концу текущего года накапливать средства в иностранной валюте будет невыгодно", — говорит Ян Кароль.