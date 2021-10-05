Байден заявил о возможном дефолте в США: какие последствия могут быть для Украины

О вероятности экономической катастрофы американский президент Джо Байден заявил в ходе выступления в Белом Доме 4 октября 2021 года.

Delo.ua поговорило с финансовыми аналитиками и рассказывает, как, скорее всего, будут развиваться дальнейшие события и как это отразится на украинском курсе валют.

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Вариантов спасти Штаты от дефолта на сегодня есть два. Первый — Конгресс США должен повысить установленный законом потолок государственного долга (сейчас это 28,4 триллиона долларов). Второй — временно отменить ограничения на заимствования. Времени на принятие решений — до 18 октября текущего года. Без этого, по словам президента США Джо Байдена, статус доллара как резервной мировой валюты будет поставлен под угрозу, кредитный рейтинг США упадет, а проценты по госдолгу возрастут.

"Дефолт в США — это мировой экономический, финансовый и торговый армагеддон. В мировой истории таких разрушительных по своей силе событий в глобальном масштабе, пожалуй, и не было", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. Однако в реальность самого дефолта в США не верит. По его словам, это большая политическая игра Штатов, в которой никто не собирается доводить страну до дефолта. "США не раз были на пороге шатдауна и даже не раз в него входили. Ничего нового. Каждый раз республиканцы и демократы (в зависимости от того, кто контролирует Белый дом) противодействуют друг другу в вопросе повышения долга", — отмечает аналитик.

Само выступление Джо Байдена в данном случае Шевчишин расценивает как попытку заставить избирателей повлиять на свои политические силы — из года в год власти говорят о дефолте и его последствиях.

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Важно отметить, что долг США приближался к своему лимиту уже не один раз. Подобные ситуации имели место в 2011 и 2017 годах. При президенте Бараке Обаме республиканцы до последнего момента блокировали увеличение госдолга, требуя свернуть его реформу здравоохранения. В период президентства Дональда Трампа в результате неуступчивости демократов по вопросу бюджетных ассигнований для строительства пограничной стены на целых 35 дней была парализована работа федеральных ведомств, а госслужащие сидели без зарплаты. До этого межпартийные противостояния "за планку лимита" велись во времена президентов Клинтона (1995 год), Буша-старшего (1990 год), Рейгана (1982 год), Картера (1979 год) и т.д.

Выходом из такой ситуации для США Андрей Шевчишин видит отмену ограничения государственного долга, дабы не допускать подобных противостояний в будущем. Но, похоже, на таких противостояниях и строится политика в США.

В целом в том, что в 2021 году дефолт в США не будет объявлен, уверены как украинские, так зарубежные финансовые аналитики.

"В случае, если в США будет объявлен дефолт, это даст цепную реакцию мирового финансового кризиса, поэтому я уверен, что те, кто имеют соответствующие полномочия, сделают все для того, чтобы избежать подобного сценария", — говорит в комментарии Delo.ua председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

"Страшилкой американского уровня" называет в комментарии Delo.ua заявление Байдена о возможном дефолте и исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин.

"Никакого дефолта не будет. Здесь даже сомнений никаких нет", — говорит он. Впрочем, с тем, что некоторые проблемы в ситуации с США могут возникнуть, признает, хотя и с оговоркой. "Всегда надо помнить о самом главном — американцы со всем миром рассчитываются деньгами, которые сами печатают. И Украина также их берет и продает за них свою руду, свое зерно и т.д. То есть американцы очень умные, они сделали так, что доллар стал резервной валютой. Поэтому я думаю, что даже если в них будут закрыты учреждения в связи с невозможностью преодолеть этот кризис границы дефицита, они все равно выйдут из него без проблем и все равно будет работать промышленность. Да, будут определенные задержки социальных выплат, но это не будет касаться мира. Это будет касаться самих американцев, и те же избиратели, которые проголосовали за демократов и республиканцев, будут давить на своих представителей, чтобы они быстрее повысили потолок государственного долга", — говорит Олег Пендзин.

Сама Украина от проблем американцев, по мнению аналитиков, далека, и особых последствий для отечественной экономики они иметь не будут. В этом контексте серьезного падения курса доллара по отношению к гривне аналитики также не ожидают.

"С какой стати ожидать девальвацию доллара? Разве в Украине появится больше американской валюты? Гривня значительно слабее чем доллар. Укрепление гривни может быть только в том случае, когда на нашем рынке будет куча невостребованных долларов. Такого нет. У нас большие долги. Мы страна-должник. Мы были бы безумно счастливы, если бы кто-то завалил Украину кучей долларов, но — увы", — говорит Олег Пендзин.

Тем не менее, после заявления Байдена о возможном дефолте 5 октября курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины существенно пошел вниз. С момента открытия торгов к обеду гривня укрепилась на 9 копеек — с 26,48/26,50 грн/доллар до 26,41/26,43 грн/доллар. Это при том, что Нацбанк своими интервенциями (не остановил регулятора от покупки "излишка" даже выход за свой ежедневный лимит — $5 млн) сдерживает падение американской валюты.

Такую ситуацию на валютном рынке Андрей Новак так же, как и Олег Пендзин, не расценивает как начало процесса девальвации доллара. "Колебания рынка они как были, так и будут. Это особенность любого рынка, в том числе свободного рынка валют. Одни только слухи о дефолте, которые, все понимают, не будут иметь реального воплощения, особо не повлияют на курс доллара", — говорит он.