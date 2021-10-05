Байден заявил об угрозе дефолта США

Президент Джо Байден в понедельник выступил с обращением к стране. В центре президентского выступления находился вопрос о мерах в связи с необходимостью повышения госдолга. Байден назвал "безрассудными" действия законодателей-республиканцев, блокирующих эту меру. Об этом сообщает The Guardian.

"Неспособность поднять лимит долга поставит под сомнение готовность Конгресса выполнять обязательства, которые мы уже взяли на себя. Это подорвет надежность ценных бумаг Министерства финансов США. И это будет угрожать резервному статусу доллара как глобальной валюты, на которую опирается мир", — отметил Байден.

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Кроме того, по его словам, такие действия приведут к снижению кредитного рейтинга США.

"Вырастут процентные ставки по ипотечным кредитам, автокредитам, займам по кредитным картам", — заявил президент США.

Казначейство США заявило, что не сможет платить по обязательствам примерно с 18 октября, если Конгресс не повысит текущий лимит долга в размере 28,4 трлн долларов. Такая ситуация может спровоцировать первый в современной истории дефолт США, который нанесет ущерб экономике США и всего мира.

Республиканцы в сенате дважды блокировали действия по повышению лимита, утверждая, что демократы могут использовать маневр, известный как согласование бюджета, чтобы действовать в одиночку.

"Они не поднимут его, даже если дефолт по долгу приведет нашу экономику к обрыву", — сказал Байден в телеобращении в понедельник, отметив, что часть долга была еще при президентстве Дональда Трампа и не связана с его собственными планами расходов.

Глава Белого дома напомнил, что республиканцы при Трампе поднимали лимит государственного долга трижды — и каждый раз при поддержке демократов.

"Но сейчас они не хотят повышать его, даже несмотря на то, что несут ответственность за начисление более $ 8 триллионов в течение четырех лет предыдущей администрации", — подчеркнул Байден.

За это, добавил он, страна будет расплачиваться уже сейчас. "Республиканцы не только отказываются выполнять свою работу, они угрожают использовать свою политическую силу, чтобы помешать нам выполнять свою задачу — спасти экономику от катастрофического развития событий. По моему мнению, это лицемерно, опасно и позорно", — резюмировал американский лидер.

В то же время Джо Байден добавил, что не может гарантировать того, что дефолт США по долговым обязательствам не произойдет.

Президент подчеркнул, что всегда платить долги — незыблемый принцип, которым руководствуются США.

Он также напомнил, что принятие указанной меры необходимо для обеспечения регулярных выплат населению, в частности заработной платы.

Финансовая аналитическая компания Moody's предупредила, что бездействие Конгресса может привести к снижению экономической активности почти на 4%, потере почти 6 млн рабочих мест, уровню безработицы около 9%, распродаже акций, повышению процентных ставок по ипотеке, потребительским кредитам и бизнес-долгам и потере 15 трлн долларов. Кредитный рейтинг Америки будет понижен.

Байден пообещал, что голосование по повышению потолка госдолга состоится на этой неделе.

"Проголосуем и положим конец этому беспорядку", — сказал президент США.

Отметим, США, вероятно, приблизились к своему первому дефолту в истории. Соответствующий сценарий уже назвали "потенциальной катастрофой". Уже в третий раз долг США приближаются к своему лимиту. Подобные ситуации возникали в 2011 и 2017 годах.

Сейчас лимит госдолга США составляет 28,4 триллиона долларов, однако фактически реальный долг уже пересек эту черту, увеличившись до 28,43 триллиона долларов.

Окончательное решение по лимиту госдолга должен принять Конгресс до 18 октября.

В марте Байден представил план инвестиций в инфраструктуру, образование, здравоохранение, чистую энергетику и другие области на общую сумму 2 триллиона долларов, однако Конгресс сократил план до 1 триллиона долларов, а также смягчил повышение налогов, предложенное с целью оплатить эти расходы.

На этой неделе демократы внесут изменения в другой пакет в размере 3,5 триллиона долларов, предусматривающий инвестиции в области климата, здравоохранения и ухода за детьми. Предполагается, что эта сумма также может быть уменьшена вдвое.

Сенатор-демократ Берни Сандерс, принадлежащий к прогрессистскому крылу и возглавляющий Бюджетный комитет сената, в воскресном интервью ABC News сказал, что 3,5 триллиона долларов "должны быть минимальной суммой", но признал, что придется идти на компромиссы.

Напомним, 15 сентября президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки формируют новый индо-тихоокеанский альянс в области безопасности, вместе с двумя другими англоязычными государствами — Великобританией и Австралией.