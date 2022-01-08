За 2021 год международные резервы Украины возросли почти на $2 млрд

По состоянию на 1 января 2022 года, международные резервы Украины составили 30 млрд 940,9 млн долларов США.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), за 2021 год они выросли на $1,8 млрд или на 6%.

В НБУ отмечают, что международные резервы увеличились благодаря получению Украиной внешнего финансирования и покупке валюты Нацбанком на валютном рынке.

Так, в августе 2021 года Украина получила 1 928,2 млн специальных прав заимствований (СПЗ) в рамках общего распределения от МВФ, а в ноябре – второй транш от МВФ по программе stand-by объемом 500 млн СПЗ.

"За год также удалось получить другое связанное официальное финансирование, в частности от Еврокомиссии в объеме около 600 млн евро. В целом из внешних и внутренних источников в 2021 году Украина получила $11,2 млрд, что почти компенсировало платежи по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте ($11,5 млрд)", – говорится в сообщении.

По информации Нацбанка, в течение большей части года предложение валюты на рынке преобладало над спросом, прежде всего, благодаря благоприятной мировой конъюнктуре для основных товаров украинского экспорта.

"Национальный банк действовал в соответствии со Стратегией валютных интервенций и выкупал сформированный избыток валюты для пополнения международных резервов, не препятствуя рыночному тренду", – отмечают в НБУ.

По итогам года чистая покупка валюты Национальным банком превысила $2,4 млрд. В декабре 2021 года международные резервы Украины выросли на $342,5 млн или на 1,1%. Увеличение их объема в первую очередь было обусловлено валютными поступлениями в пользу правительства.

В целом динамику резервов в декабре определяли следующие факторы:

во-первых, операции по управлению государственным долгом.

Так, валютные поступления в пользу правительства составили 1 млрд 365,6 млн долларов, в том числе $858,3 млн – от размещения внутренних гособлигаций (ОВГЗ) и $105 млн – от Всемирного банка.

На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено $847,7 млн, в том числе $588,2 млн – на обслуживание и погашение ОВГЗ.

во-вторых, сделки Национального банка на межбанковском валютном рынке.

Для сглаживания чрезмерных колебаний Национальный банк выкупил на валютном рынке $84 млн и продал $236,5 млн в течение прошедшего месяца. Таким образом, объемы чистой продажи валюты центральным банком на валютном рынке в декабре составили $152,5 млн;

в-третьих, переоценка денежных инструментов. В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на $22,9 млн.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,1 месяца будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, по данным на 1 сентября, международные резервы составляли 31 млрд 614,5 млн долларов, что являлось рекордным объемом за девять лет.