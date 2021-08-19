Финансы 1 час назад

Инфляционное таргетирование эффективнее фиксированного валютного курса — Шевченко

Гибкое курсообразование уменьшило уязвимость экономики к кризисам и снизило долларизацию экономики, отмечает глава НБУ

Инфляционное таргетирование эффективнее фиксированного валютного курса — Шевченко Инфляционное таргетирование эффективнее фиксированного валютного курса — Шевченко

В Киеве состоялся Круглый стол с участием представителей правительства и парламента, международных партнеров и ведущих экономических экспертов, посвященный шестой годовщине инфляционного таргетирования в Украине. Эти шесть лет доказали, что ориентир НБУ на низкую и стабильную инфляцию более эффективный, чем фиксированный валютный курс, сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

По словам Кирилла Шевченко, гибкое курсообразование уменьшило уязвимость экономики к кризисам и снизило долларизацию экономики, в частности, количество депозитов в долларах сократилось с 47% до 35%. А прогресс в валютной либерализации стал фундаментом для устойчивого экономического развития.

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"Если сравнить колебания инфляции до введения инфляционного таргетирования и после, то прогресс очевиден. Кредиты подешевели, кредитование растет. На 1 января 2021 года международные резервы достигли восьмилетнего максимума — более 29 млрд долларов США", — отметил глава НБУ.

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Повышение инфляции сегодня является глобальным явлением. Однако центральные банки развитых стран пока не слишком обеспокоены этим и не сворачивают программы количественного смягчения (Quantity easing), которые, по оценкам МВФ, составили около $ 10 трлн.

Для Национального банка занимать пассивную позицию в отношении инфляции было бы ошибочным решением. То, что могут позволить себе центробанки развитых экономик, для Украины пока не опция.

"Повышение учетной ставки и сворачивание антикризисных инструментов позволит сохранить контроль за инфляционными процессами, а значит, и возможность финансирования в гривне по доступной цене и на длительные сроки", — добавил Шевченко.

Монетарная политика НБУ основывается в первую очередь на долгосрочных тенденциях, а не текущих вызовах. НБУ активно участвует в разработке ряда инновационных законопроектов, в частности "О платежных услугах". Также вместе с Минцифрой НБУ принимает участие в разработке проекта закона "О виртуальных активах".

"Кроме того, вместе с другими мировыми центробанками мы обсуждаем место зеленых финансов в мандатах центральных банков. Мы уже начали работу над развитием будущего ландшафта системы зеленых финансов в Украине", — отметил глава НБУ.

Вместе с международными партнерами НБУ разрабатывает Стратегию развития устойчивого финансирования, которую планируют финализировать в октябре этого года. Также Нацбанк работает над Концепцией регуляторных стимулов, которая должна быть завершена в августе.

Напомним, по данным Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, за время руководства Шевченко доля неработающих кредитов в украинских банках существенно уменьшилась.

 

 

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