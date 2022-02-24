Євро по 39 грн і долар по 35 грн. Обмінники почали продавати валюту за невіданими цінами

У четвер, 24 лютого, у зв’язку з російською агресією проти України і викликаним ажіотажем у населення щодо купівлі валюти, обмінні пункти ще до обіду почали встановлювати курс на рівні 35 грн/$ та 39 грн/€. Українці намагаються стрімко зняти іноземну валюту у надзвичайній ситуації, провокуючи її дефіцит, а відтак – і стрімке здорожчання.

Для порівняння, за день до цього опісля обіду (близько 13:50) гривня в обмінниках у продажі здешевшала до 30 грн/$, прийнявши чіткий тренд на знецінення. Люди так само згрібали американську валюту, але тільки на тлі загрози повномасштабного вторгнення армії РФ. Вже за пів години гривня знецінилась до 30,19 грн/$ у продажі і до 29,68 грн/$ в купівлі.

Дуже схожа ситуація відбулася в обмінниках і з євро. З самого ранку гривня стосовно європейської валюти означила явний тренд на падіння. Якщо о 8:30 курс склав 32,99-33,31 грн/€, то вже близько 14:30 – 33,62-34,19 грн/€.

На міжбанку у четвер гривня так само трималася вище 29 грн/$ (на відкритті – 29,1 грн/$), щоправда, твердого підступу до 30 грн/$ ще не було. Втім, опісля обіду на міжбанку угоди вже проходили при курсі в 29,66 грн/$. І це при тому, що НБУ намагався притримати курсовий стрибок валютними інтервенціями.