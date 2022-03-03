Український бізнес почав незаконно встановлювати ціни в доларах та євро — НБУ

Національний банк України заявляє про наявність у країні практики встановлення цін на товари та послуги в іноземних валютах замість гривні. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

"НБУ засуджує рішення бізнесу та людей, які в такій складній ситуації для громадян України встановлюють ціни на товари та послуги не в національній валюті, а в іноземній, зокрема в доларах США чи євро. Так, Національному банку стало відомо про випадки встановлення в Україні цін на оренду житла в євро", — сказано у ньому.

Нацбанк нагадує, що гривня як національна валюта є єдиним законним платіжним засобом на території України і має прийматись усіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень по всій території України та за всіма видами платежів відповідно до статті 35 закону про НБУ.

"Відповідно, встановлення цін в Україні в іноземній валюті є незаконним. Такі дії є не лише аморальними в умовах війни, а й є прямим порушенням законодавства України", — наголошує український фінрегулятор.

Нагадаємо, що ще в перший день війни з Росією, 24 лютого, Нацбанк вирішив "заморозити" офіційний курс гривні до іноземних валют. При цьому ще того ж дня, незважаючи на офіційний курс 29 гривень за долар, ціна американської валюти в обмінниках підскочила до 35 гривень.

Зазначимо також, що з 1 березня регулятор замість повної заборони на видачу готівки з рахунку клієнта в іноземній валюті встановив можливість знімати до 30 тисяч грн на день в еквіваленті.