Без доларів та євро: НБУ ініціював зупинку постачання готівкової валюти до Росії та Білорусі

В Росії та Білорусі найближчим часов виникнуть проблеми не лише з безготівковим розрахунком, але й з готівковою валютою. Національний банк України офіційно звернувся до керівників європейських центральних банків, що постачають готівкову валюту, послів країн Великої Сімки та представників міжнародної системи грошових переказів Western Union з проханням зупинити постачання готівки до російських та білоруських банків.

"Національний банк України вживає всіх можливих заходів, щоб забезпечити надійне та стабільне функціонування фінансової системи нашої країни та протидіяти агресії Росії у фінансовій сфері. Ми також вдячні колегам та друзям з усього світу за вже надану допомогу! Вірю, що заради миру в Україні наші колеги та партнери припинять постачати готівкову іноземну валюту до банків країн-агресорів", – наголосив голова НБУ Кирило Шевченко.

Раніше Національний банк України відкрив спеціальний рахунок у польських злотих для збирання коштів на потреби Збройних Сил України.

Про це йдеться у повідомленні українського регулятора: "За дружньої підтримки польської системи миттєвих платежів Blik та BGK для Національного банку України відкрито рахунок у польських злотих для переказів на підтримку української армії".

24 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін об’явив про початок вторгнення російських військ в Україну. Міста обстрілюють ракетами. Точаться позиційні бої — українці намагаються стримати російські війська. Є жертви серед цивільного населення та військових. Обстріли продовжуються навіть під час перемовин української та російської делегацій у Білорусі, хоча раніше окупанти заявляли, що зупинять бойові дії.