Без долларов и евро: НБУ инициировал остановку поставки наличной валюты в Россию и Белоруссию

В России и Беларуси в ближайшее время возникнут проблемы не только с безналичным расчетом, но и с наличной валютой. Национальный банк Украины официально обратился к руководителям европейских центральных банков, поставляющих наличную валюту, послов стран Великой Семерки и представителям международной системы денежных переводов Western Union с просьбой остановить поставки наличных денег в российские и белорусские банки.

"Национальный банк Украины принимает все возможные меры, чтобы обеспечить надежное и стабильное функционирование финансовой системы нашей страны и противодействовать агрессии России в финансовой сфере. Мы также благодарны коллегам и друзьям со всего мира за уже оказанную помощь! Верю, что ради мира в Украине наши коллеги и партнеры прекратят поставлять наличную иностранную валюту в банки стран-агрессоров", - подчеркнул Глава НБУ Кирилл Шевченко.

Национальный банк Украины открыл специальный счет в польских злотых для сбора средств на нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в сообщении украинского регулятора: "При дружественной поддержке польской системы мгновенных платежей Blik и BGK для Национального банка Украины открыт счет у польских злотых для переводов в поддержку украинской армии".

24 февраля 2022 г. президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале вторжения российских войск в Украину. Города обстреливают ракетами. Точат позиционные бои – украинцы пытаются сдержать российские войска. Есть жертвы среди гражданского населения и военных. Обстрелы продолжаются даже во время переговоров украинской и российской делегаций в Беларуси, хотя раньше кафиры заявляли, что остановят боевые действия.