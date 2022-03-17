Гетманцев запропонував конфісковувати майно підприємців за надмірне підвищення цін

Необґрунтоване підвищення представниками бізнесу цін на деякі товари, а також на послуги з проживання та транспортування та на низку товарів є підставою для конфіскації їх майна.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Нардеп зазначив, що окремі ділки у різних регіонах України намагаються отримати надприбутки на горі співгромадян.

"Вважаю, що така поведінка є достатньою підставою для вилучення коштів такої діяльності на користь української армії відповідно до законів воєнного часу", — написав Гетманцев.

За його словами, така діяльність є не бізнесом, а мародерством.

"Прошу уряд і військове керівництво розглянути таку можливість і вжити відповідних заходів", – наголосив Гетманцев.

Нагадаємо, на початку березня Кабінет міністрів ухвалив рішення, що дозволяє обласним військовим адміністраціям спільно з поліцією та Держслужбою з лікарських засобів та контролю за наркотиками контролювати ціни на соціально значущі продукти харчування, ліки та паливо.

Крім цього, президент України Володимир Зеленський анонсував відстрочення сплати податків для всіх підприємств, які не можуть їх сплатити на час воєнного стану та мінімум на рік після його завершення.