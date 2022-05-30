Феерические распродажи НБУ и поиск равновесия на наличном рынке: ждать ли сюрпризов от доллара и евро в первые дни лета

Прошедшая неделя на валютном рынке стала знаковой по двум причинам: НБУ рекордно сократил свои резервы из-за продажи валюты на межбанке, а на наличном рынке в банках курсы гривны к доллару и евро нашли новую точку равновесия, которая, вероятно, продержится всю текущую неделю.

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По данным Минфина, за три месяца активных боевых действий НБУ "напечатал" уже 120 млрд грн ($4,1 млрд). Источниками финансирования госбюджета являются "военные" ОВГЗ и международная помощь.

"Регулятор вынужден проводить эмиссию гривни, поскольку доходы бюджета заметно сократились. Если Украина перестанет получать международную поддержку, Минфин будет вынужден проводить секвестр расходов. Все это повышает риск девальвации гривны", – отметил аналитик Roboforex Андрей Гойлов.

Более того, добавляет он, за последние два месяца в Украину поступило $13,8 млрд, что позволяет избежать проблем с ликвидностью. Однако в долгосрочной перспективе риски реструктуризации госдолга возрастут. По данным Кабмина, ежемесячный дефицит госбюджета составляет около $5 млрд.

Свидетельством наличия острых проблем есть и то, что международное рейтинговое агентство Moody's заявило о снижении рейтинга Украины с уровня Caa2 до Caa3 с отрицательным прогнозом. Это решение обусловлено ростом риска затяжной войны с РФ.

Ранее аналитики Moody's ожидали, что вооруженный конфликт будет скоротечным.

НБУ продал на межбанке рекордную сумму

В течение 23-27 мая Нацбанк на межбанке установил рекорд, продав просто феерическую сумму - $1,431 млрд, приобретя при этом символические $7,5 млн. НБУ зашел в "минус" по резервам более чем на $1,424 млрд. Эта сумма продажи не просто стала максимальной с начала года, но и превысила старый недельный максимум (24-28 января) на $672 млн.

Таким образом с начала войны Нацбанк купил свыше $1,162 млрд, а продал – свыше $5,795 млрд. Поэтому международные резервы "похудели" на $4,633 млрд. По евро суммарная сумма покупки составила почти €111 млн, а продажи – свыше €1,789 млрд, из-за чего" минус" составил €1,678 млрд. За последние две недели Национальный банк интервенций в евро не проводил.

Напомним, что торги на межбанке пока проходят при фиксированном курсе: 29,25 грн/$ и 31,92 грн/€. Такая фиксация обменного курса позволяет сдержать инфляционные процессы (по причине удешевления критического импорта) и удержать под контролем инфляционные ожидания.

На наличном рынке гривна начала крепнуть

Что касается наличного рынка, то здесь гривна – после скачка курса доллара в прошлый вторник – начала крепнуть. Если еще в понедельник, 23 мая, в банках средний курс составлял 33-35 грн/$, а 24 мая – сразу 36-37,3 грн/$, то уже к концу минувшей недели – 35,5-36,5 грн/$ $. Согласно прогнозам наших аналитиков, этот курс доллара с незначительным сужением спреда между курсом покупки и продажи продержится до конца текущей недели.

Евро в банках начала прошедшую неделю на уровне 33,88-36 грн/€. Во вторник курс подпрыгнул до 37,5-39,5 грн/€, а закончила европейская валюта прошлую неделю на уровне 37,6-38,9 грн/€. Согласно прогнозам наших экспертов, ориентировочно в этом диапазоне евро продержится до конца этой недели. Наблюдается незначительное расширение спреда.

Иначе говоря, и доллар, и евро наметили новый более-менее стабильный уровень курс.

"На наличном рынке гривна к доллару укрепилась ниже уровня 37 грн/$, а евро опустился под отметку 39 грн/€. Это стало следствием решения НБУ разрешить банкам продавать иностранные валюты по рыночному курсу. из-за войны на рынке увеличилось их предложение при почти постоянном спросе", – говорит в комментарии Delo.ua Андрей Гойлов.

С долларом на "черном рынке" ситуация обратная. Если в понедельник, 23 мая, курс составлял 37-37,6 грн/$, то во вторник, 24 мая, произошел стремительный обвал ценников к курсу 35,85-36,5 грн/$. К концу недели, 29 мая, на "черном рынке" доллар слегка сузил спред и торговался на уровне 36,1-36,35 грн/$.

На "черном рынке" в минувший понедельник европейская валюта торговалась на уровне 38,8-39,7 грн/€, а уже к концу праздничных выходных (День Киева) курс составил 38,5-38,8 грн/€. Понедельник начался незначительным расширением разницы между ценами купли и продажи.