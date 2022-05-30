Феєричні розпродажі НБУ та пошук рівноваги на готівковому ринку: чи чекати на сюрпризи від долара та євро у перші дні літа

Минулий тиждень на валютному ринку став знаковим з двох причин: НБУ рекордно скоротив свої резерви через продаж валюти на міжбанку, а на готівковому ринку у банках курси гривні до долара та євро віднайшли нову точку рівноваги, яка, ймовірно, протримається увесь поточний тиждень.

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За даними Мінфіну, за три місяці активних бойових дій НБУ "надрукував" вже 120 млрд грн ($4,1 млрд). Джерелами фінансування держбюджету слугують "військові" ОВДП та міжнародна допомога.

"Регулятор змушений проводити емісію гривні, оскільки прибутки бюджету помітно скоротилися. Якщо Україна припинить отримувати міжнародну підтримку, Мінфін буде змушений проводити секвестр витрат. Все це підвищує ризик девальвації гривні", – відмітив нам аналітик Roboforex Андрій Гойлов.

Більш того, додає він, за останні два місяці в Україну надійшло $13,8 млрд, що дозволяє уникнути проблем з ліквідністю. Однак у довгостроковій перспективі ризики реструктуризації державного боргу зростуть. За даними Кабміну, щомісячний дефіцит держбюджету становить близько $5 млрд.

Свідченням наявності гострих проблем є і те, що міжнародне рейтингове агентство Moody's заявило про зниження рейтингу України з рівня Caa2 до Caa3 з негативним прогнозом. Це рішення обумовлено зростанням ризику затяжної війни з РФ.

Раніше аналітики Moody's очікували, що збройний конфлікт буде швидкоплинним.

НБУ продав на міжбанку рекордну суму

Протягом 23-27 травня Нацбанк на міжбанку встановив рекорд, продавши просто феєричну суму – $1,431 млрд, придбавши при цьому символічні $7,5 млн. НБУ зайшов у "мінус" по резервах на понад $1,424 млрд. Ця сума продажу не просто стала максимальною з початку року, а й перевищила старий тижневий максимум (24-28 січня) на $672 млн.

Таким чином з початку війни Нацбанк купив понад $1,162 млрд, а продав – понад $5,795 млрд. Тож міжнародні резерви "схудли" на $4,633 млрд. По євро сумарна сума покупки склала майже €111 млн, а продажу – понад €1,789 млрд, через що "мінус" склав €1,678 млрд. Впродовж останніх двох тижнів Національний банк інтервенцій в євро не проводив.

Принагідно нагадаємо, що торги на міжбанку поки що проходять при фіксованому курсі: 29,25 грн/$ та 31,92 грн/€. Така фіксація обмінного курсу дає змогу стримати інфляційні процеси (через здешевлення критичного імпорту) та утримати під контролем інфляційні очікування.

На готівковому ринку гривня почала міцнішати

Стосовно готівкового ринку, то тут гривня – після стрибка курсу долара у минулий вівторок – почала міцнішати. Якщо ще у понеділок, 23 травня, у банках середній курс складав 33-35 грн/$, а 24 травня – відразу 36-37,3 грн/$, то вже під кінець минулого тижня – 35,5-36,5 грн/$. Згідно з прогнозами наших аналітиків, цей курс долара з незначним звуженням спреду між курсом покупки та продажу протримається і до кінця поточного тижня.

Євро в банках розпочав минулий тиждень на рівні 33,88-36 грн/€. У вівторок курс підстрибнув до 37,5-39,5 грн/€, а закінчила європейська валюта минулий тиждень на рівні 37,6-38,9 грн/€. Згідно з прогнозами наших експертів, орієнтовно у цьому діапазоні євро протримається до кінця цього тижня. Спостерігатиметься незначне розширення спреду.

Кажучи інакше, і долар, і євро намітили новий більш-менш стабільний рівень курс.

"На готівковому ринку гривня до долара зміцнилася нижче за рівень 37 грн/$, а євро опустився під позначку 39 грн/€. Це стало наслідком рішення НБУ дозволити банкам продавати іноземні валюти за ринковим курсом. Через війну на ринку збільшилася їх пропозиція при майже постійному попиті", – каже в коментарі Delo.ua Андрій Гойлов.

З доларом на "чорному ринку" ситуація протилежна. Якщо у понеділок 23 травня курс складав 37-37,6 грн/$, то у вівторок, 24 травня, стався стрімкий обвал цінників до курсу 35,85-36,5 грн/$. Під кінець тижня, 29 травня, на "чорному ринку" долар злегка звузив спред і торгувався на рівні 36,1-36,35 грн/$.

На "чорному ринку" у минулий понеділок європейська валюта торгувалась на рівні 38,8-39,7 грн/€, а вже під кінець святкових вихідних (День Києва) курс склав 38,5-38,8 грн/€. Понеділок почався незначним розширенням різниці між цінами купівлі і продажу.