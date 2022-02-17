Только 5% украинцев копят деньги на пенсию, а четверть откладывает просто "на всякий случай" — исследование

Большинству украинцев не удается откладывать деньги вообще, а из тех, кто все же копит, только 5% делают это ради комфортной жизни на пенсии. К такому выводу пришли аналитики портала по поиску работы Work.ua, которые опросили в феврале 2022 года пользователей своего сайта. Рассказываем подробнее, что мешает гражданам копить средства и на что собирают те, у кого это получается.

Сколько украинцев откладывают деньги на потом

У 54% опрошенных нет сбережений вообще, но 19% все же признались, что накоплений им хватило бы на месяц, еще 15% имеют накопления на 2-4 месяца, а 11% — на полгода или больше.

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Почему копить не получается

Здесь все просто — потому что у многих слишком маленькие доходы. Об этом сообщили 68% респондентов. Каждому десятому ничего не мешает, а вот 9% опрошенных не делают этого из-за выплат по кредиту. Еще 6% просто не контролируют расходы и делают спонтанные покупки. Не знают, как откладывать деньги или не имеют мотивации, 3 и 2% соответственно.

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Волнует ли граждан отсутствие сбережений

Да, многие из-за этого тревожатся — по крайней мере, так говорят 87% опрошенных. Но 9% считают, что в случае чего что-нибудь придумают, а 3% совершенно не беспокоит отсутствие сбережений.

В каком возрасте у нас начинают экономить

Чаще всего о сбережениях задумываются в 18-21 год: в этом возрасте начали копить 45% респондентов. В 22-25 лет откладывать деньги начали 20%, 14% — в 26-30 лет, 11% — в 31-39 лет. Меньше всего людей начинает копить после 40 — 5%, и после 50 лет — 4%.

На что откладывают украинцы

Большинство (26%) копит деньги без цели, просто "на всякий случай". Чуть меньше откладывают на квартиру — 18%, на бытовую технику — 17%. Каждый десятый экономит средства ради путешествий и примерно столько же — на учебу детей. Еще 8% собирают на машину, а 7% на собственное обучение. Только 5% откладывают на пенсию.

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Напомним, ранее в Минсоцполитики предложили Кабинету министров поддержать инициативу по введению накопительных пенсий на всех предприятиях с долей государства в уставных фондах более 50%. В министерстве предлагают госпредприятиям обеспечить не менее 50% своих сотрудников отчислениями в 2% от их зарплат в негосударственные пенсионные фонды.