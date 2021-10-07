В НБУ рассказали, сколько денег украинцы держат "под матрасом"

В Национальном банке Украины оценивают объем сбережений граждан вне банковской системы в сумму 30-35 млрд долларов. Об этом сказал в ходе Киевского международного экономического форума глава регулятора Кирилл Шевченко.

По его словам, объем серой экономики Украины, который в Нацбанке считают более-менее правдивыми, составляет до 30% от ВВП. В то же время объем средств, припрятанных населением, НБУ не может назвать точно, поскольку речь идет о той части денег, которая находится за пределами контроля банковской системы.

"У нас, естественно, есть свои подсчеты, но, не вдаваясь в детали, я могу сказать, что они не учитывают временной промежуток до 2010 года. Поэтому я не назвал бы эти цифры совсем уж релевантными. По нашим подсчетам, это порядка 30-35 млрд долларов, мультивалютно — гривна и доллар", — сказал Шевченко.

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Глава НБУ в контексте необходимости возвращения денег в экономику также отметил, что регулятор согласно прописанной в законодательстве дорожной карте постепенно смягчает все ограничения для обеспечения свободного движения капитала, что касается, в частности, вывода дивидендов из страны и постепенного смягчения ограничения для инвестиций физлиц за рубеж.

"Очень важным инструментом, чтобы вернуть деньги, является небанковский финансовый рынок. Мы сейчас обновляем законодательную базу, потому что прежние редакции законов были приняты 20 лет назад. Я надеюсь, до конца года мы это пройдем. У нас очень хорошая вовлеченность и профильных ассоциаций в это обсуждение", — добавил Шевченко.

По его словам, на сегодня небанковский сектор более динамичный, чем банковский, и у него более "короткий путь" к клиенту.

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"В этом направлении мы можем двигаться, используя инструментарий небанковского сектора. Во-вторых, мы можем двигаться, внедряя на рынке инструментарий, понятный для частного инвестора. Он не должен быть простым, он должен быть понятным для финансового инвестора", — отметил глава регулятора.

Шевченко отметил, что фактически на сегодня внутренний инвестор имеет два пути для инвестирования — либо открытие депозита в банке, либо покупка недвижимости.

"Ну и "половинка" — то, что при наличии депозита в банке можно купить ОВГЗ. Фактически это ограниченный круг для внутреннего инвестирования. Наша задача — в том, что расширять этот круг и строить цивилизованный рынок с рядом инструментов в Украине", — добавил он.

Напомним, что Министерство экономики летом публиковало оценку, согласно которой в 2020 году доля теневой экономики в Украине выросла впервые после Майдана — с 27% до 30%.