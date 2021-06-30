НБУ разрешил банкам продавать наличную инвалюту физлицам за безналичную гривню

Национальный банк Украины принял ряд нововведений в рамках политики валютной либерализации. Как отмечается в сообщении регулятора, они предусмотрены постановлением № 62 от 29 июня и вступили в силу с 30 июня.

В частности, теперь уполномоченные учреждения смогут продавать наличную иностранную валюту физическим лицам за безналичные средства в гривне через платежные устройства с использованием электронного платежного средства физлица, осуществляющего такую ​​операцию.

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Также уполномоченным учреждениям будет разрешено осуществлять покупку и продажу наличной инвалюты физлицам за безналичную гривну в кассах уполномоченных учреждений, их обособленных подразделений, а также пунктах обмена валюты.

Отметим, что согласно валютному законодательству, под уполномоченными учреждениями понимаются банки, небанковские финансовые учреждения и операторы почтовой связи, получившие лицензию на валютные операции.

В свою очередь банки теперь также смогут осуществлять операции по покупке и продаже банковских металлов с физической поставкой за безналичные средства в гривне физлицам, а также операции по продаже банковских металлов в виде монет — юридическим лицам.

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Кроме того, расширены возможности граждан по инвестированию за границу: теперь физлицо-резидент сможет проводить соответствующие операции с участием резидента-торговца ценными бумагами.

Изменения предусматривают, что для осуществления инвестиции в иностранные финансовые инструменты торговец будет действовать как брокер (за счет такого физлица). Так, средства в инвалюте будут переводиться с текущего счета гражданина в банке на текущий счет торговца, открытый в этом же банке, с последующим их переводом за границу или на текущие счета нерезидентов, открытые в Украине.

Также уточнен перечень исключений из годового электронного лимита для ряда валютных операций юрлиц и физлиц-предпринимателей. В частности, к ним были отнесены операции по возмещению резидентом-должником средств нерезиденту-гаранту, исполнившему обеспеченное гарантией или поручительством обязательство резидента-должника перед резидентом-кредитором.

Помимо этого НБУ снял ограничение срока на корректировку ошибочной информации в сообщении о договоре, которое было предоставлено банком в информационной системе НБУ "Кредитные договоры с нерезидентами".

Напомним также, что в феврале НБУ в два раза увеличил годовой лимит на иностранные валютные операции.