Нацбанк намерен снять ограничения для бизнеса на покупку валюты

Национальный банк Украины (НБУ) планирует в ближайшее время начать постепенную отмену ограничений на покупку бизнесом иностранной валюты без обязательств.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы готовы двигаться дальше на пути к валютной либерализации. Это наш безусловный приоритет. Следующим важным шагом станет снятие требования для бизнеса, касающегося покупки иностранной валюты под обязательства", — заявил Гелетий.

По его словам, в Нацбанке считают, что такое решение будет иметь большее влияние на валютный рынок, чем последние либерализационные меры.

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"Сейчас мы активно дискутируем на эту тему и финализируем обсуждение касательно модальности. Снятие этого ограничения будет постепенным, но оно произойдет. Это решение будет одобрено нами в скором времени", — добавил Гелетий.

Ранее сообщалось, что в начале февраля НБУ вдвое увеличил годовой е-лимит для ряда валютных операций физлиц по переводу денег за границу или на счета юридических лиц-нерезидентов, открытые в Украине.

Напомним, 5 сентября 2019 года НБУ отменил обязательный ежемесячный лимит в сумме 5 млн евро на репатриацию средств от продажи ценных бумаг, корпоративных прав и средств, полученных в результате уменьшения уставных капиталов юридических лиц и выхода из хозяйственных обществ иностранных инвесторов.

10 июля 2019 года НБУ отменил все ограничения для бизнеса с иностранным капиталом на вывод дивидендов за границу или на счета нерезидентов в Украине в размере 12 млн евро в месяц для одного юридического лица.