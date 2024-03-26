В Міноборони повідомили кількість бажаючих служити в ЗСУ через систему рекрутингу

На сьогоднішній день на військові вакансії, які розміщені на рекрутингових платформах, надійшло майже 130 000 відгуків.

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Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова, передає Liga.net.

За її словами, Міноборони продовжує співпрацю з сайтами пошуку роботи.

"ЗСУ на сьогодні є найбільшим роботодавцем в Україні. Станом на 25 березня розміщено понад 10 000 вакансій і отримано на них понад 130 000 відгуків", – сказала Калмикова, додавши, що є вакансії, на які відгукнулося понад 50 людей.

"Напрочуд часто є такі закиди, що йдуть на, умовно, тилові посади, але це не так. Люди подаються і на посади кулеметників, і на посади стрільців, штурмовиків. Насправді посада штурмовика така, що якщо людина має попередню підготовку і готова долучатися до підрозділу, який славетний своїми бойовими здобутками, то це хороша історія", – сказала Калмикова.

Також заступниця міністра оборони повідомила, що у відомстві задоволені співпрацею з центрами рекрутингу до ЗСУ. За її словами, близько 350 людей звернулися до центрів, і понад 100 з них проходять різні етапи оформлення.

Очікується, що протягом 6 місяців 2024 року буде відкрито ще 27 центрів рекрутингу до української армії.

Нагадаємо, перший в Україні рекрутинговий центр відкрився у лютому у Львові. Другий – 19 березня у Запоріжжі, третій – 20 березня у Дніпрі, а четвертий – 22 березня у Полтаві.

Додоамо, що Міноборони України запроваджує новий алгоритм рекрутингу в ЗСУ, який має на меті замінити застарілі підходи й передбачає чотири етапи.

Рекрутинг для захисту України

Міноборони реалізує проєкт рекрутингу в ЗСУ. Ініціатива покликана покращити процеси відбору вмотивованих військовослужбовців.

У середині листопада 2023 року Міноборони підписало договір із агенцією Lobby X. Пізніше до проєкту "рекрутинг" приєднався український сайт працевлаштування Work.ua. та платформа з пошуку роботи robota.ua.

Також Міністерство оборони домовилося з сервісом інтернет-оголошень OLX.ua про залучення до рекрутингу до лав ЗСУ.

У Міністерстві вказують, що така співпраця засвідчує зростання зацікавленості вакансіями у ЗСУ. Там закликають долучатися й інші онлайн-платформи до рекрутингового проєкту.

Також в Україні почали розробку нового проєкту для цифрового рекрутингу до лав української армії, який буде спрямований на пошук операторів дронів.

Фото: ua.depositphotos.com