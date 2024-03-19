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Міноборони запланувало відкрити 27 центрів рекрутингу вже в першому півріччі 2024 року

Міноборони запланувало відкрити 27 центрів рекрутингу вже в першому півріччі 2024 року
Фото: Міноборони

У I півріччі 2024 року заплановано відкриття 27 центрів рекрутингу в обласних центрах та великих містах, заявив уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

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Про це повідомляє Міноборони.

У повідомленні йдеться, що новий центр рекрутингу української армії відкрився у Запоріжжі. Це є результатом спільної роботи Міністерства оборони України, Генерального штабу ЗСУ та Запорізької обласної військової адміністрації.

Зазначається, що центр працюватиме як консультативно-інформаційний офіс, який, за необхідності, здійснюватиме супровід зарахування охочих вступити до Сил оборони.

Зокрема, громадяни можуть отримати тут інформацію про вакантні посади в українському війську та консультації щодо усіх питань також зателефонувавши за номерами +380 66 183 10 75 або +380 98 835 09 04.

"Тут надаватимуть прості відповіді на такі питання, як: які є частини, які є посади в частині, де я буду служити? Чи буде враховано мій фах, мій досвід, мій стан здоровʼя? Ми зробили цей процес максимально прозорим і зрозумілим. І будемо розширяти географію. Загалом у I півріччі 2024 року заплановано відкриття 27 таких центрів рекрутингу в обласних центрах та великих містах", – пояснив під час відкриття уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Вже зараз центр рекрутингу у Запоріжжі пропонує низку вакантних місць у більш, ніж пів десятках формувань. Йдеться і про підрозділи сил ТРО, і Нацгвардію, Морську піхоту тощо.

Наразі найбільший запит спостерігається на операторів БПЛА, водіїв-механіків, медиків, фахівців сфери IT та інших категорій професій, чиї знання та вміння потрібні у Силах оборони держави.

У центрі працюватимуть двоє цивільних співробітників, які не можуть видавати повістки про мобілізацію, тому їхня функція буде суто комунікативна.

Бежевець також зауважив, що метою є створення мережі таких центрів, щоб кожна людина, яка шукає себе як захисник вітчизни, яка розуміє, що треба долучатися до захисту вітчизни, могла сюди прийти і зʼясувати всі повʼязані з цим питання.

"Рекрутинг - це найперше про добровільне долучення до захисту батьківщини. Це перша вхідна точка між громадянином і ЗСУ", – додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України запроваджує новий алгоритм рекрутингу в ЗСУ, який має на меті замінити застарілі підходи й передбачає чотири етапи.

Рекрутинг для захисту України

Міноборони реалізує проєкт рекрутингу в ЗСУ.  Ініціатива покликана покращити процеси відбору вмотивованих військовослужбовців.  

У середині листопада Міноборони підписало договір із  агенцією Lobby X. Пізніше до проєкту "рекрутинг" приєднався український сайт працевлаштування Work.ua. та платформа з пошуку роботи robota.ua.

Також Міністерство оборони домовилося з сервісом інтернет-оголошень OLX.ua про залучення до рекрутингу до лав Збройних сил України.

У Міністерстві вказують, що така співпраця засвідчує зростання зацікавленості вакансіями у ЗСУ. Там закликають долучатися й інші онлайн-платформи до рекрутингового проєкту.

Нагадаємо, на початку січня 2024 року Міноборони підбило перші підсумки рекрутингу до Сил оборони. Так, станом на 5 січня вже 389 підрозділів Сил безпеки й оборони України розмістили свої оголошення про вакансії на профільних ресурсах, а загальна кількість вакансій налічувала 1847.

Крім того, в України почали розробку нового проєкту для цифрового рекрутингу до лав української армії, який буде спрямований на пошук операторів дронів.

Автор:
Ольга Колесніченко