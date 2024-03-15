В Україні змінили алгоритм рекрутингу в ЗСУ: подробиці

Міністерство оборони України запроваджує новий алгоритм рекрутингу в ЗСУ, який має на меті замінити застарілі підходи й передбачає чотири етапи.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Алгоритм рекрутингу до лав ЗСУ покликаний замінити застарілі підходи на зрозумілий механізм добровільного долучення до військової служби через центри рекрутингу та онлайн", - зауважують у відомстві.

Зазначається, що на першому етапі всі охочі можуть обрати посаду й військову частину у рекрутерів, у центрах рекрутингу на базі ЦНАПів, на онлайн-платформах, на сайтах військових частин, у рекрутингових центрах окремих військових частин чи в ТЦК СП.

Другий етап передбачає співбесіду з обраною військовою частиною, перевірку фізичної підготовки та психолого-діагностичне тестування.

Після цього кандидату надається рекомендаційний лист від військової частини.

Третій етап - оформлення у ТЦК для уточнення облікових даних, проходження ВЛК, проходження професійного відбору та формування особової справи.

Четвертий етап - направлення для проходження військової служби. Якщо кандидат не має військового досвіду, його відправляють до навчального центру.

Рекрутинг для захисту України

Міноборони реалізує проєкт рекрутингу в ЗСУ. Ініціатива покликана покращити процеси відбору вмотивованих військовослужбовців.

У середині листопада Міноборони підписало договір із агенцією Lobby X. Пізніше до проєкту «рекрутинг» приєднався український сайт працевлаштування Work.ua. та платформа з пошуку роботи robota.ua.

Також Міністерство оборони домовилося з сервісом інтернет-оголошень OLX.ua про залучення до рекрутингу до лав Збройних сил України.

У Міністерстві вказують, що така співпраця засвідчує зростання зацікавленості вакансіями у ЗСУ. Там закликають долучатися й інші онлайн-платформи до рекрутингового проєкту.

Нагадаємо, на початку січня 2024 року Міноборони підбило перші підсумки рекрутингу до Сил оборони. Так, станом на 5 січня вже 389 підрозділів Сил безпеки й оборони України розмістили свої оголошення про вакансії на профільних ресурсах, а загальна кількість вакансій налічувала 1847.

Крім того, в України почали розробку нового проєкту для цифрового рекрутингу до лав української армії, який буде спрямований на пошук операторів дронів.