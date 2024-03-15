В Украине изменили алгоритм рекрутинга в ВСУ: подробности

Министерство обороны Украины вводит новый алгоритм рекрутинга в ВСУ, который призван заменить устаревшие подходы и предусматривает четыре этапа.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"Алгоритм рекрутинга в ряды ВСУ призван заменить устаревшие подходы на понятный механизм добровольного вовлечения в военную службу через центры рекрутинга и онлайн", - подчеркивают в ведомстве.

Отмечается, что на первом этапе все желающие могут выбрать должность и воинскую часть у рекрутеров, в центрах рекрутинга на базе ЦНАПов, онлайн-платформах, на сайтах воинских частей, в рекрутинговых центрах отдельных воинских частей или в ТЦК СП.

Второй этап подразумевает собеседование с выбранной воинской частью, проверку физической подготовки и психолого-диагностическое тестирование.

После этого кандидату предоставляется рекомендательное письмо от воинской части.

Третий этап – оформление в ТЦК для уточнения учетных данных, прохождения ВЛК, прохождения профессионального отбора и формирования личного дела.

Четвертый этап – направление для прохождения военной службы. Если у кандидата нет военного опыта, его отправляют в учебный центр.

Рекрутинг для защиты Украины

Минобороны реализует проект рекрутинга в ВСУ. Инициатива призвана улучшить процессы отбора мотивированных военнослужащих.

В середине ноября Минобороны подписало договор с агентством Lobby X. Позже к проекту «Рекрутинг» присоединился украинский сайт трудоустройства Work.ua и платформа по поиску работы robota.ua .

Также Министерство обороны договорилось с сервисом интернет-объявлений OLX.ua о привлечении к рекрутингу в ряды Вооруженных сил Украины.

В Министерстве указывают, что такое сотрудничество свидетельствует о росте заинтересованности вакансиями в ВСУ. Там призывают приобщаться и другие онлайн-платформы к рекрутинговому проекту.

Напомним, в начале января 2024 года Минобороны подвело первые итоги рекрутинга в Сила обороны. Так, на 5 января уже 389 подразделений Сил безопасности и обороны Украины разместили свои объявления о вакансиях на профильных ресурсах, а общее количество вакансий насчитывало 1847.

Кроме того, в Украине начали разработку нового проекта для цифрового рекрутинга в ряды украинской армии, который будет направлен на поиск операторов дронов.