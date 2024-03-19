ТопФінанс-2022 ТопФинанс-2024
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категория
Военное положение
Дата публикации

Минобороны запланировало открыть 27 центров рекрутинга уже в первом полугодии 2024 года

Минобороны запланировало открыть 27 центров рекрутинга уже в первом полугодии 2024 года
Фото: Минобороны

В I полугодии 2024 запланировано открытие 27 центров рекрутинга в областных центрах и крупных городах, заявил уполномоченный Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit.
10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни.
Забронировать участие

Об этом сообщает Минобороны.

В сообщении говорится, что новый центр рекрутинга украинской армии открылся в Запорожской области. Это результат совместной работы Министерства обороны Украины, Генерального штаба ВСУ и Запорожской областной военной администрации.

Отмечается, что центр будет работать как консультативно-информационный офис, который при необходимости будет осуществлять сопровождение зачисления желающих вступить в Сил обороны.

В частности, граждане могут получить здесь информацию о вакантных должностях в украинском войске и консультации по всем вопросам также позвонив по телефонам +380 66 183 10 75 или +380 98 835 09 04.

"Здесь будут предоставлять простые ответы на такие вопросы, как: какие есть части, какие должности в части, где я буду служить? Будет ли учтена моя профессия, мой опыт, мое состояние здоровья? Мы сделали этот процесс максимально прозрачным и понятным. И будем расширять географию. Всего в I полугодии 2024 года запланировано открытие 27 таких центров рекрутинга в областных центрах и больших городах", – пояснил во время открытия уполномоченный Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

Уже сейчас центр рекрутинга в Запорожье предлагает ряд вакантных мест в более чем полудесятке формирований. Речь идет и о подразделениях сил ТРО, и Нацгвардии, морской пехоте и т.д.

Наибольший запрос сейчас наблюдается на операторов БПЛА, водителей-механиков, медиков, специалистов сферы IT и других категорий профессий, чьи знания и умения нужны в Силах обороны государства.

В центре будут работать два гражданских сотрудника, которые не могут выдавать повестки о мобилизации, поэтому их функция будет чисто коммуникативная.

Бежевец также отметил, что целью создания сети таких центров, чтобы каждый человек, который ищет себя как защитник отечества, который понимает, что нужно приобщаться к защите отечества, мог сюда прийти и выяснить все связанные с этим вопросы.

"Рекрутинг - это, прежде всего, о добровольном приобщении к защите родины. Это первая входная точка между гражданином и ВСУ", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины вводит новый алгоритм рекрутинга в ВСУ, цель которого - заменить устаревшие подходы.

Рекрутинг для защиты Украины

Минобороны реализует проект рекрутинга в ВСУ. Инициатива призвана улучшить процессы отбора мотивированных военнослужащих.

В середине ноября Минобороны подписало договор с агентством Lobby X. Позже к проекту "Рекрутинг" присоединился украинский сайт трудоустройства Work.ua и платформа по поиску работы robota.ua.

Также Министерство обороны договорилось с сервисом интернет-объявлений OLX.ua о привлечении к рекрутингу в ряды Вооруженных сил Украины.

В Министерстве указывают, что такое сотрудничество свидетельствует о росте заинтересованности вакансиями в ВСУ. Там призывают приобщаться и другие онлайн-платформы к рекрутинговому проекту.

Напомним, в начале января 2024 года Минобороны подвело первые итоги рекрутинга в Сила обороны. Так, на 5 января уже 389 подразделений Сил безопасности и обороны Украины разместили свои объявления о вакансиях на профильных ресурсах, а общее количество вакансий насчитывало 1847.

Кроме того, в Украине начали разработку нового проекта для цифрового рекрутинга в ряды украинской армии, который будет направлен на поиск операторов дронов.

Автор:
Ольга Колесниченко