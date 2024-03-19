Минобороны запланировало открыть 27 центров рекрутинга уже в первом полугодии 2024 года

В I полугодии 2024 запланировано открытие 27 центров рекрутинга в областных центрах и крупных городах, заявил уполномоченный Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

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Об этом сообщает Минобороны.

В сообщении говорится, что новый центр рекрутинга украинской армии открылся в Запорожской области. Это результат совместной работы Министерства обороны Украины, Генерального штаба ВСУ и Запорожской областной военной администрации.

Отмечается, что центр будет работать как консультативно-информационный офис, который при необходимости будет осуществлять сопровождение зачисления желающих вступить в Сил обороны.

В частности, граждане могут получить здесь информацию о вакантных должностях в украинском войске и консультации по всем вопросам также позвонив по телефонам +380 66 183 10 75 или +380 98 835 09 04.

"Здесь будут предоставлять простые ответы на такие вопросы, как: какие есть части, какие должности в части, где я буду служить? Будет ли учтена моя профессия, мой опыт, мое состояние здоровья? Мы сделали этот процесс максимально прозрачным и понятным. И будем расширять географию. Всего в I полугодии 2024 года запланировано открытие 27 таких центров рекрутинга в областных центрах и больших городах", – пояснил во время открытия уполномоченный Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

Уже сейчас центр рекрутинга в Запорожье предлагает ряд вакантных мест в более чем полудесятке формирований. Речь идет и о подразделениях сил ТРО, и Нацгвардии, морской пехоте и т.д.

Наибольший запрос сейчас наблюдается на операторов БПЛА, водителей-механиков, медиков, специалистов сферы IT и других категорий профессий, чьи знания и умения нужны в Силах обороны государства.

В центре будут работать два гражданских сотрудника, которые не могут выдавать повестки о мобилизации, поэтому их функция будет чисто коммуникативная.

Бежевец также отметил, что целью создания сети таких центров, чтобы каждый человек, который ищет себя как защитник отечества, который понимает, что нужно приобщаться к защите отечества, мог сюда прийти и выяснить все связанные с этим вопросы.

"Рекрутинг - это, прежде всего, о добровольном приобщении к защите родины. Это первая входная точка между гражданином и ВСУ", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины вводит новый алгоритм рекрутинга в ВСУ, цель которого - заменить устаревшие подходы.

Рекрутинг для защиты Украины

Минобороны реализует проект рекрутинга в ВСУ. Инициатива призвана улучшить процессы отбора мотивированных военнослужащих.

В середине ноября Минобороны подписало договор с агентством Lobby X. Позже к проекту "Рекрутинг" присоединился украинский сайт трудоустройства Work.ua и платформа по поиску работы robota.ua.

Также Министерство обороны договорилось с сервисом интернет-объявлений OLX.ua о привлечении к рекрутингу в ряды Вооруженных сил Украины.

В Министерстве указывают, что такое сотрудничество свидетельствует о росте заинтересованности вакансиями в ВСУ. Там призывают приобщаться и другие онлайн-платформы к рекрутинговому проекту.

Напомним, в начале января 2024 года Минобороны подвело первые итоги рекрутинга в Сила обороны. Так, на 5 января уже 389 подразделений Сил безопасности и обороны Украины разместили свои объявления о вакансиях на профильных ресурсах, а общее количество вакансий насчитывало 1847.

Кроме того, в Украине начали разработку нового проекта для цифрового рекрутинга в ряды украинской армии, который будет направлен на поиск операторов дронов.