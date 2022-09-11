Україна хоче за два роки стати повноцінною частиною Європейського Союзу, - Шмигаль

Україна хоче до кінця цього року виконати всі сім умов Європейської комісії при наданні статусу кандидата та перейти до переговорного процесу щодо членства в ЄС.

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Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії.

"Будемо рухатися дуже швидкими темпами. Ми проаналізували, як інші країни проходили цей шлях. Він займав 5, 7, 8 років. Ми маємо амбіцію максимум за два роки пройти цей шлях та реалізувати нашу мету — бути повноцінною частиною Європейського Союзу", — сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр підкреслив, що Україна відстояла свій цивілізаційний вибір, і буде продовжувати рух на Захід.

"Основний висновок після двохсот днів цієї кривавої війни — Україна перемогла стратегічно. Ми перемогли у відстоюванні своєї свободи, нашої демократії. Ми перемогли в нашому стратегічному векторі в Європу. Росія стратегічно програла. Вони залишились у своїй архаїчній радянській моделі існування зі своєю пропагандою, зі своїми імперськими амбіціями, які ми очевидно не дамо їм зреалізувати", — підкреслив прем’єр-міністр.

Він також подякував Збройним Силам та всім українським військовим, які дають сьогодні можливість говорити та планувати успішне європейське майбутнє України.

Нагадаємо, Україна вирішила подати заявку на членство в Євросоюзі 28 лютого 2022 року, на п'ятий день після повномасштабного російського вторгнення. Пізніше з аналогічними ініціативами виступили Молдова та Грузія.

23 червня Європейська рада вирішила надати Україні та Молдові статус кандидатів у члени ЄС, а ось у наданні такого статусу Грузії без виконання будь-яких попередніх умов – відмовила.

Зазначимо, 87% українців очікують, що до 2030 року Україна буде членом Європейського союзу, а 90% хотіли б цього.