Нардепи пропонують штрафувати фінустанови за незаконну відмову в обміні валюти

26 депутатів Верховної Ради пропонують парламенту встановити для посадових осіб фінустанов адміністративну відповідальність за незаконну відмову в обміні іноземної валюти. Про це йдеться у законопроекті №9404, внесеному 20 червня.

Ним пропонується внести до Кодексу про адміністративні правопорушення нову статтю 162-1, яка стосуватиметься незаконної відмови або встановлення незаконних обмежень посадовими особами уповноважених установ у здійсненні операцій з купівлі у фізичних осіб готівкової іноземної валюти.

За таке депутати ініціюють покарання у вигляді накладення штрафу від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 8,5 тисячі до 17 тисяч гривень.

Зазначимо, що головним автором документу є депутат від "Слуги народу" В'ячеслав Медяник, до якого доєдналися й інші члени фракції. В пояснювальній записці він зазначає, що останнім часом переважна більшість банків та інших відповідних фінансових установ відмовляє громадянам у здійсненні готівкових валютних операцій або створює штучні перепони в цьому під приводом "зношеності" банкнот.

"Такі дії, особливо під час воєнного стану, негативно відображаються на рівні правопорядку, фінансової безпеки населення та підривають авторитет влади у складний час", - вказує Медяник.

За словами ініціатора, такі незаконні спроби уповноважених установ підвищити маржинальність операцій з обміну валюти є не лише грубим порушенням пункту 32 постанови НБУ №1 від 2 січня 2019 року, а й свідчать про незадовільний рівень нормативно-правового забезпечення щодо відповідальності їхніх посадових осіб за вчинення правопорушень у цій сфері.

Нагадаємо, що ще 10 червня Нацбанк опублікував детальне роз'яснення того, чому відмова в обміні законних платіжних засобів у іноземній валюті, зокрема старих американських доларів, є незаконною, та пообіцяв застосовувати до банків та обмінників заходи впливу за такі дії.

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