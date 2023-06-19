Проблема з обміном зношених купюр. До Ради викличуть представників НБУ й правоохоронних органів

Через невирішеність проблеми з обміном зношених купюр на засіданні фінансового комітету Верховної Ради заслухають представників Національного банку України та правоохоронців. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

Він зазначив, що минулого тижня Нацбанк провів низку розʼяснювальних зустрічей із банківськими установами та обмінниками.

"Перші результати у зміні поведінки банків ми вже бачимо.Водночас скарги на дії обмінників продовжують надходити. Абсолютно не вирішена проблема чорних обмінників, що працюють "під кришею" деяких правоохоронців", – висловився Гетманцев, додавши, що прийнятих Нацбанком заходів недостатньо.

"Дав доручення підготувати заслуховування Нацбанку та правоохоронців на окремому комітеті ВР із питань фінансів", – резюмував нардеп.

Нагадаємо, в Україні банки й обмінники можуть відмовити клієнтам в обміні готівкової валюти, якщо ті мають ознаки зношеності, помітки, штампи чи інші ушкодження. Від початку війни такі купюри часто не беруть у більшості обмінників, а також у касах комерційних і навіть у державних банках.

Нещодавно член ради НБУ Василь Фурман розповів, що після консультації з обмінниками та з банками регулятор готує зміни до правил, аби вирішити проблему з відмовою в безкомісійному обміні старих і зношених купюр. Детальніше про це читайте тут.