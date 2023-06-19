Проблема с обменом изношенных купюр. В Раду вызовут представителей НБУ и правоохранительных органов

Из-за нерешенности проблемы с обменом изношенных купюр на заседании финансового комитета Верховной Рады заслушают представителей Национального банка и правоохранителей. Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

Он отметил, что на прошлой неделе Нацбанк провел ряд разъяснительных встреч с банковскими учреждениями и обменниками.

"Первые результаты в изменении поведения банков мы уже видим. В то же время жалобы на действия обменников продолжают поступать. Абсолютно не решена проблема черных обменников, работающих "под крышей" некоторых правоохранителей", – высказался Гетманцев, добавив, что принятых Нацбанком мер недостаточно.

"Дал поручение подготовить заслушивание Нацбанка и правоохранителей на отдельном комитете ВР по вопросам финансов", - резюмировал нардеп.

Напомним, в Украине банки и обменники могут отказать клиентам в обмене наличной валюты, если у них есть признаки износа, пометки, штампы или другие повреждения. С начала войны такие купюры часто не берут в большинстве обменников, а также в коммерческих и даже в государственных банках.

Недавно член совета НБУ Василий Фурман рассказал, что после консультации с обменниками и банками регулятор готовит изменения к правилам, чтобы решить проблему с отказом в бескомиссионном обмене старых и изношенных купюр. Подробнее об этом читайте здесь.