Нардепы предлагают штрафовать финучреждения за незаконный отказ в обмене валюты

26 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту установить для должностных лиц финучреждений административную ответственность за незаконный отказ в обмене иностранной валюты. Об этом говорится в законопроекте №9404, внесенном 20 июня.

Им предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях новую статью 162-1, которая касается незаконного отказа или установления незаконных ограничений должностными лицами уполномоченных учреждений в совершении операций по покупке у физических лиц наличной иностранной валюты.

За такое депутаты инициируют наказание в виде наложения штрафа от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 8,5 тысячи до 17 тысяч гривен.

Отметим, что главным автором документа является депутат от "Слуги народа" Вячеслав Медяник, к которому присоединились и другие члены фракции. В пояснительной записке он отмечает, что в последнее время подавляющее большинство банков и других соответствующих финансовых учреждений отказывают гражданам в совершении наличных валютных операций или создают искусственные препятствия в этом под предлогом "изношенности" банкнот.

"Такие действия, особенно во время военного положения, негативно отражаются на уровне правопорядка, финансовой безопасности населения и подрывают авторитет власти в сложное время", - отмечается Медяник.

По словам инициатора, такие незаконные попытки уполномоченных учреждений повысить маржинальность операций по обмену валюты являются не только грубым нарушением пункта 32 постановления НБУ №1 от 2 января 2019 года, но и свидетельствуют о неудовлетворительном уровне нормативно-правового обеспечения ответственности их должностных лиц за совершение правонарушений в данной сфере.

Напомним, что еще 10 июня Нацбанк опубликовал детальное разъяснение того, почему отказ в обмене законных платежных средств в иностранной валюте, в том числе старых американских долларов, является незаконным, и пообещал применять к банкам и обменникам меры влияния за такие действия.

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