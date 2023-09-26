Гривна, доллар или евро: в какой валюте лучше держать депозит

После снижения учетной ставки с 22% до 20% в ближайший месяц более ⅔ комбанков запустят новые депозитные продукты по пониженным ставкам. Средние ставки по вкладам на срок от 3 мес. до 6 мес. составят 15%, а ставки по вкладам от 9 мес. до 1 года ориентировочно остановятся на отметке 14-15% годовых.

Однако снижение ставок отнюдь не означает сокращения "чистой" прибыли, которая может составлять до 4-5% на вклады с размещением от 3 мес. до 6 мес. и до 5% на вклады до 1 года.

Экономическая конъюнктура в Украине сейчас достаточно благоприятна. В частности, это касается развития всех сфер экономики, что позволило НБУ существенно улучшить макропрогноз, согласно которому рост ВВП в 2023 году может превысить 3%. Кроме того, для сохранения и приумножения наличных средств для граждан очень важно существенное замедление инфляции до 8,6% в годовом измерении. А системная и продолжительная макрофинансовая поддержка Украины фактически "цементирует" государственный бюджет. Другими словами, риски, что вложенные средства "проглотит" инфляция пока минимальны. Зато есть прекрасная возможность получить приличную пассивную прибыль, разместив средства на депозитах.

Именно поэтому в сложившихся экономических условиях в четвертом квартале по сравнению с третьим кварталом рост количества новых гривневых депозитов может составить до 12%, а доля вкладов сроком от 3 мес. до 6 мес. может превысить 60% общего количества новых депозитов. При этом наиболее активными месяцами для открытия гривневых вкладов станут октябрь и ноябрь. Следует напомнить, что в декабре возможно дальнейшее уменьшение размера учетной ставки еще на 2-3 п.п. (до 18-17%), что, несомненно, повлияет на уровень доходности депозитов.

Ожидается, что в ближайшие месяцы доходность депозитов продолжит снижаться, что побуждает граждан открывать вклады именно сейчас – пока ставки максимально привлекательны.

Что касается развития сегмента валютных депозитов, то кульминация роста процентов по вкладам произошла еще в конце августа – начале сентября, и в дальнейшем на рынке будут действовать более инерционные процессы.

С мая около 30-35% коммерческих банков реанимировали собственные валютные депозитные программы, мгновенно увеличив их доходность с 0,1% до почти 1,8-2%. То есть, у граждан, имевших сбережения в иностранной валюте, появилась реальная возможность получить из них вполне приемлемую пассивную прибыль. И к началу осени на рынке наблюдалась активность вкладчиков: в общей структуре депозитов валютные вклады выросли с 2–5% до 15–18%.

По состоянию на начало сентября максимальная доходность по годовым вкладам в долларах составляет 3,3-3,5% (при этом средний размер доходности не превышает 2,5%), а максимальная доходность евро депозитов с размещением на 1 год составляет 2,3-2 ,5% (Средняя доходность на уровне 2%).

Собственно можно констатировать, что доходность валютных депозитов уже достигла своего потолка и дальнейшее увеличение ставок может быть только ситуативным (точечным) с определенными дополнительными условиями для клиента. Таким образом, в четвертом квартале именно гривневые вклады станут прибыльнее для граждан.

Пока рано говорить о возможном ущербе от новых ракетных обстрелов. Но банковская система Украины надежно защищена от перебоев с энергоснабжением. А развитие "электронного банкинга" позволяет гражданам получить максимальный спектр услуг дистанционно, включая открытие депозитных вкладов. Именно поэтому ожидается, что, несмотря на военные риски, “депозитная” активность граждан до конца года будет оставаться достаточно высокой.