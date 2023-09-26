Гривня, долар чи євро: в якій валюті краще тримати депозит

Після зниження облікової ставки з 22% до 20% у найближчий місяць понад ⅔ комбанків запустять нові депозитні продукти за зниженими ставками. Середні ставки за вкладами терміном від 3 міс. до 6 міс. складуть 15%, а ставки за вкладами від 9 міс. до 1 року орієнтовно зупиняться на позначці 14-15% річних.

Проте зниження ставок аж ніяк не означає скорочення “чистого” прибутку, який може становити до 4-5% на вклади з розміщенням від 3 міс. до 6 міс., та до 5% на вклади до 1 року.

Економічна кон’юнктура в Україні зараз є досить сприятливою. Зокрема це стосується розвитку всіх сфер економіки, що дало змогу НБУ суттєво покращити макропрогноз, згідно з яким зростання ВВП у 2023 році може перевищити 3%. Крім того, для збереження та примноження наявних коштів для громадян дуже важливим є суттєве сповільнення інфляції до 8,6% у річному вимірі. А системна і тривала макрофінансова підтримка України фактично "цементує" державний бюджет. Іншими словами, ризики, що вкладені кошти "проковтне" інфляція наразі мінімальні. Натомість є чудова нагода отримати пристойний пасивний прибуток, розмістивши кошти на депозитах.

Саме тому в наявних економічних умовах у четвертому кварталі порівняно з третім кварталом зростання кількості нових гривневих депозитів може скласти до 12%, а частка вкладів терміном від 3 міс. до 6 міс. може перевищити 60% від загальної кількості нових депозитів. При цьому найбільш активними місяцями для відкриття гривневих вкладів стануть жовтень та листопад. Варто нагадати, що у грудні можливе подальше зменшення розміру облікової ставки ще на 2-3 в.п. (до 18-17%), що, без сумніву, вплине на рівень дохідності депозитів.

Очікується, що у найближчі місяці дохідність депозитів продовжить знижуватись, що спонукатиме громадян відкривати вклади саме зараз - поки ставки максимально привабливі.

Щодо розвитку сегмента валютних депозитів, то кульмінація зростання відсотків за вкладами сталася ще в кінці серпня - на початку вересня, і надалі на ринку діятимуть більш інерційні процеси.

З травня близько 30-35% комерційних банків реанімувало власні валютні депозитні програми, миттєво збільшивши їхню дохідність з 0,1% до майже 1,8-2%. Тобто, у громадян, що мали заощадження в іноземній валюті, з’явилася реальна можливість отримати з них цілком прийнятний пасивний прибуток. І до початку осені на ринку спостерігалася активність вкладників: в загальній структурі депозитів валютні вклади зросли з 2-5% до 15-18%.

Станом на початок вересня максимальна дохідність за річними вкладами у доларах становить 3,3-3,5% (при цьому середній розмір дохідності не перевищує 2,5%), а максимальна дохідність єврових депозитів з розміщенням на 1 рік складає 2,3-2,5% (середня дохідність на рівні 2%).

Власне можна констатувати, що дохідність валютних депозитів вже досягла своєї “стелі” і подальше збільшення ставок може бути лише ситуативним (точковим) з певними додатковими умовами для клієнта. Таким чином, у четвертому кварталі саме гривневі вклади стануть більш прибутковими для громадян.

Поки зарано говорити про можливу шкоду від нових ракетних обстрілів. Але банківська система України надійно захищена від перебоїв з енергопостачанням. А розвиток “електронного банкінгу” дає змогу громадянам отримати максимальний спектр послуг дистанційно, включаючи відкриття депозитних вкладів. Саме тому очікується, що попри воєнні ризики, “депозитна” активність громадян до кінця року залишатиметься досить високою.