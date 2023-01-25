Время низких тарифов позади. Как банки повышают плату за расчетно-кассовое обслуживание

Для того, чтобы сохранить доходы и перекрыть растущие из-за войны затраты, банки поднимают тарифы на РКО и в целом увеличивают стоимость своих ежедневных услуг.

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По данным Национального банка, доля комиссионных доходов в общем объеме того, что зарабатывают украинские банки, составляет порядка 24%. Иными словами, почти четверть своего дохода банковский сектор получает от ежедневных операций. Это трансакции между счетами, снятие наличных средств, обслуживание платежных карт, POS-терминалов и т.д.

Причем, банки медленно, но верно увеличивают тарифы для клиентов. Особенно это касается расчетно-кассового обслуживания (РКО) бизнеса, который на постоянной основе пользуется более обширным перечнем услуг, чем физлица.

Частный предприниматель или небольшая компания могут за месяц совершить несколько десятков или даже сотню платежей в онлайн-банкинге или через кассу банка. Бизнес-клиенты покупают и продают валюту для исполнения экспортно-импортных контрактов, оформляют зарплатные проекты для своих сотрудников, нуждаются в инкассации средств. Поэтому затраты на РКО могут вылиться в приличную сумму, которую придется ежемесячно отдавать банку.

Почему банки поднимают плату за обслуживание

Из-за войны зарабатывать банкам стало сложнее. С одной стороны, рынок сжимается и источников дохода становится меньше. Происходит это в силу разных факторов:

из-за разрушения предприятий, которые брали кредиты и регулярно платили по ним проценты. Теперь такие кредиты становятся проблемным;

в связи с сокращением клиентской базы, которая происходит вследствие падения доходов населения и оттока беженцев за пределы Украины;



в виду оккупации территорий, на которых украинские банки строили свой бизнес, но временно потеряли такую возможность.



С другой стороны, затраты банков сильно выросли. Это тоже связано с несколькими объективными причинами:

увеличение затрат на содержание инфраструктуры, на зарплаты персоналу и на безопасность — как физическую, так и IT;

вложения в энергонезависимость (покупка генераторов и других автономных источников питания), чтобы была возможность работать в блэкаут;



потеря офисов, которые оказались разрушены либо остались на оккупированных территориях, что является прямыми убытками для банков;



накопление токсичных кредитов (NPL), что вынуждает формировать резервы под проблемную задолженность (доля таких резервов в затратах — более 37%).



В итоге, согласно статистике Нацбанка, соотношение фактических затрат и доходов банков к концу 2022 года находилось на уровне 94% . Годом ранее это соотношение было в пределах 72%. Говоря простыми словами, сегодня финучреждения тратят почти столько же, сколько и зарабатывают.

Та что нет ничего удивительного в том, что банки пытаются увеличить свой доход за счет клиентов, повышая для них стоимость услуг.

Что из себя представляет РКО для малого и среднего бизнеса

Пакеты расчетно-кассовых услуг в банках чем-то похожи на тарифные планы от мобильных операторов. Есть ежемесячная абонплата, в рамках которой можно получить определенный объем услуг. Но только в случае с банками, это не минуты звонков и гигабайты интернета, а кассовые операции, выпуск карт и т.д.

Условно все пакеты РКО можно разделить на три категории :

Для самого маленького бизнеса (частных предпринимателей). Абонплата — 100-150 грн в месяц. В состав такого пакета входят открытие текущего счета в гривне, порядка 10-15 нетарифицируемых исходящих платежей по Украине в системе онлайн-банкинга, выпуск и обслуживание гривневой платежной карты. Для предпринимателей, которые работают с юрлицами, а также для небольших компаний. Абонплата — 300-400 грн в месяц. Такой пакет услуг может предполагать открытие уже не только гривневого, но и валютного счета, выпуск нескольких платежных карт (в том числе, и валютных), до 20-25 нетарифицируемых исходящих платежей в пределах Украины в системе онлайн-банкинга, сниженные комиссии на операции в кассе банка.

Для средних компаний со штатом сотрудников в пределах 10-15 человек. Абонплата — 800-1000 грн в месяц. В такой тарифный план входит обязательное открытие мультивалютного текущего счета, как минимум 50-100 нетарифицируемых исходящих онлайн-платежей в пределах Украины, оформление нескольких платежных карт для руководителя предприятия (в том числе, премиум-уровня), а также подключение зарплатного проекта для сотрудников с выпуском зарплатных карт, льготные тарифы на внесение/снятие наличных и на валютные операции.



Как меняется стоимость пакетов услуг в банках

Банки повышают тарифы на свое обслуживание двумя способами — явно и скрыто.

Явное повышение — это непосредственный пересмотр стоимости РКО. Например, в 2021 году в Райффайзен Банке для пакета услуг "Бизнес комфорт" месячная абонплата была на уровне 200 грн, в начале 2023 года она уже составляет 350 грн. В УкрСиббанке пакет услуг "Предприниматель" стоил 20 грн ежемесячно, сейчас — 179 грн.

В банке "Пивденный" абонплата для тарифного пакета "Базовый" была в размере 100 грн в месяц, к 2023 году она выросла до 150 грн в месяц. Кредобанк вообще одно время не брал абонплату в пакете услуг "Start ФОП", теперь же она составляет 85 грн в месяц.

Скрытое удорожание предполагает уменьшение числа опций, которые включены в пакет РКО, а также повышение комиссий на услуги за пределами тарифного плана. Например, банк сначала предлагал 10 нетарифицируемых платежей, а потом урезал их количество до 5 в месяц. Либо же комиссия за снятие наличных была 1%, а выросла в итоге до 1,2%. У многих банков появилась отдельная плата за открытие текущего счета в размере 100-200 грн. Раньше такая практика была не очень распространенной.

Вот стоимость и условия РКО в некоторых банках (на 25 января 2023 года):

Приватбанк – пакет "Бизнес старт" (для ФЛП) – абонплата 125 грн (платежи в пределах банка не тарифицируются, платежи в другие банки – 3 грн/операция, открытие счета – 100 грн); Райффайзен банк – пакет "Бизнес классик" – абонплата 150 грн (платежи в пределах банка не тарифицируются, платежи в другие банки – 3-12 грн/операция, открытие счета и выпуск карты – включено в тариф);

Укргазбанк – пакет "Базовый" – абонплата 150 грн (платежи в пределах банка не тарифицируются, платежи в другие банки – 1,5-12 грн/операция, открытие счета – включено в пакет);

Креди Агриколь – пакет Debut (для ФЛП) – абонплата 125 грн (платежи в пределах банка и 5 платежей в месяц за пределы банка не тарифицируются, все остальные – 3,5 грн/операция, открытие счета – включено в пакет);

ПУМБ – пакет "Все премиум" – абонплата 700 грн (все платежи как в пределах банка, так и за его пределы не тарифицируются, открытие счета и двух карт уровня Standard и Premium – включено в пакет).



Каким образом сократить затраты на РКО

Итоговая сумма, которую могут потратить на расчетно-кассовое обслуживание в банке предприниматель или небольшая компания, может существенно отличаться от стоимости пакета РКО. Разумеется, в большую сторону. Потому что многое зависит от того, насколько активно клиент пользуется услугами банка. И именно теми услугами, которые в тарифный план не входят.

Чем больше, например, операций с наличными — тем затраты на РКО в итоге выше, потому что за любое снятие "кэша" банк отдельно взимает комиссию в размере 1-2% суммы, а за внесение наличных на счет 0,1-1% суммы. Комиссия за покупку валюты на межбанковском рынке составляет 0,2-0,5% суммы операции.

Вдобавок к этому, банки отдельно берут 50-100 грн за выдачу подробных выписок о движении средств на текущем счету, 100-200 грн за справку о наличии или отсутствии кредитной задолженности, 150-250 грн за оформление и выдачу чековой книжки, 200-300 грн за настройку системы клиент-банк (отличается от интернет-банкинга возможностью работы в оффлайн-режиме).

Если суммировать все затраты на РКО, может оказаться, что при скромной абонплате в 150-200 грн , клиент еще дополнительно тратит каждый месяц 500-1000 грн на сопутствующие операции.

Для того, чтобы сократить эти затраты, есть смысл: