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Время низких тарифов позади. Как банки повышают плату за расчетно-кассовое обслуживание
Для того, чтобы сохранить доходы и перекрыть растущие из-за войны затраты, банки поднимают тарифы на РКО и в целом увеличивают стоимость своих ежедневных услуг.
По данным Национального банка, доля комиссионных доходов в общем объеме того, что зарабатывают украинские банки, составляет порядка 24%. Иными словами, почти четверть своего дохода банковский сектор получает от ежедневных операций. Это трансакции между счетами, снятие наличных средств, обслуживание платежных карт, POS-терминалов и т.д.
Причем, банки медленно, но верно увеличивают тарифы для клиентов. Особенно это касается расчетно-кассового обслуживания (РКО) бизнеса, который на постоянной основе пользуется более обширным перечнем услуг, чем физлица.
Частный предприниматель или небольшая компания могут за месяц совершить несколько десятков или даже сотню платежей в онлайн-банкинге или через кассу банка. Бизнес-клиенты покупают и продают валюту для исполнения экспортно-импортных контрактов, оформляют зарплатные проекты для своих сотрудников, нуждаются в инкассации средств. Поэтому затраты на РКО могут вылиться в приличную сумму, которую придется ежемесячно отдавать банку.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Почему банки поднимают плату за обслуживание
Из-за войны зарабатывать банкам стало сложнее. С одной стороны, рынок сжимается и источников дохода становится меньше. Происходит это в силу разных факторов:
- из-за разрушения предприятий, которые брали кредиты и регулярно платили по ним проценты. Теперь такие кредиты становятся проблемным;
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в связи с сокращением клиентской базы, которая происходит вследствие падения доходов населения и оттока беженцев за пределы Украины;
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в виду оккупации территорий, на которых украинские банки строили свой бизнес, но временно потеряли такую возможность.
С другой стороны, затраты банков сильно выросли. Это тоже связано с несколькими объективными причинами:
- увеличение затрат на содержание инфраструктуры, на зарплаты персоналу и на безопасность — как физическую, так и IT;
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вложения в энергонезависимость (покупка генераторов и других автономных источников питания), чтобы была возможность работать в блэкаут;
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потеря офисов, которые оказались разрушены либо остались на оккупированных территориях, что является прямыми убытками для банков;
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накопление токсичных кредитов (NPL), что вынуждает формировать резервы под проблемную задолженность (доля таких резервов в затратах — более 37%).
В итоге, согласно статистике Нацбанка, соотношение фактических затрат и доходов банков к концу 2022 года находилось на уровне 94%. Годом ранее это соотношение было в пределах 72%. Говоря простыми словами, сегодня финучреждения тратят почти столько же, сколько и зарабатывают.
Та что нет ничего удивительного в том, что банки пытаются увеличить свой доход за счет клиентов, повышая для них стоимость услуг.
Что из себя представляет РКО для малого и среднего бизнеса
Пакеты расчетно-кассовых услуг в банках чем-то похожи на тарифные планы от мобильных операторов. Есть ежемесячная абонплата, в рамках которой можно получить определенный объем услуг. Но только в случае с банками, это не минуты звонков и гигабайты интернета, а кассовые операции, выпуск карт и т.д.
Условно все пакеты РКО можно разделить на три категории:
- Для самого маленького бизнеса (частных предпринимателей). Абонплата — 100-150 грн в месяц. В состав такого пакета входят открытие текущего счета в гривне, порядка 10-15 нетарифицируемых исходящих платежей по Украине в системе онлайн-банкинга, выпуск и обслуживание гривневой платежной карты.
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Для предпринимателей, которые работают с юрлицами, а также для небольших компаний. Абонплата — 300-400 грн в месяц. Такой пакет услуг может предполагать открытие уже не только гривневого, но и валютного счета, выпуск нескольких платежных карт (в том числе, и валютных), до 20-25 нетарифицируемых исходящих платежей в пределах Украины в системе онлайн-банкинга, сниженные комиссии на операции в кассе банка.
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Для средних компаний со штатом сотрудников в пределах 10-15 человек. Абонплата — 800-1000 грн в месяц. В такой тарифный план входит обязательное открытие мультивалютного текущего счета, как минимум 50-100 нетарифицируемых исходящих онлайн-платежей в пределах Украины, оформление нескольких платежных карт для руководителя предприятия (в том числе, премиум-уровня), а также подключение зарплатного проекта для сотрудников с выпуском зарплатных карт, льготные тарифы на внесение/снятие наличных и на валютные операции.
Как меняется стоимость пакетов услуг в банках
Банки повышают тарифы на свое обслуживание двумя способами — явно и скрыто.
Явное повышение — это непосредственный пересмотр стоимости РКО. Например, в 2021 году в Райффайзен Банке для пакета услуг "Бизнес комфорт" месячная абонплата была на уровне 200 грн, в начале 2023 года она уже составляет 350 грн. В УкрСиббанке пакет услуг "Предприниматель" стоил 20 грн ежемесячно, сейчас — 179 грн.
В банке "Пивденный" абонплата для тарифного пакета "Базовый" была в размере 100 грн в месяц, к 2023 году она выросла до 150 грн в месяц. Кредобанк вообще одно время не брал абонплату в пакете услуг "Start ФОП", теперь же она составляет 85 грн в месяц.
Скрытое удорожание предполагает уменьшение числа опций, которые включены в пакет РКО, а также повышение комиссий на услуги за пределами тарифного плана. Например, банк сначала предлагал 10 нетарифицируемых платежей, а потом урезал их количество до 5 в месяц. Либо же комиссия за снятие наличных была 1%, а выросла в итоге до 1,2%. У многих банков появилась отдельная плата за открытие текущего счета в размере 100-200 грн. Раньше такая практика была не очень распространенной.
Вот стоимость и условия РКО в некоторых банках (на 25 января 2023 года):
- Приватбанк – пакет "Бизнес старт" (для ФЛП) – абонплата 125 грн (платежи в пределах банка не тарифицируются, платежи в другие банки – 3 грн/операция, открытие счета – 100 грн);
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Райффайзен банк – пакет "Бизнес классик" – абонплата 150 грн (платежи в пределах банка не тарифицируются, платежи в другие банки – 3-12 грн/операция, открытие счета и выпуск карты – включено в тариф);
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Укргазбанк – пакет "Базовый" – абонплата 150 грн (платежи в пределах банка не тарифицируются, платежи в другие банки – 1,5-12 грн/операция, открытие счета – включено в пакет);
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Креди Агриколь – пакет Debut (для ФЛП) – абонплата 125 грн (платежи в пределах банка и 5 платежей в месяц за пределы банка не тарифицируются, все остальные – 3,5 грн/операция, открытие счета – включено в пакет);
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ПУМБ – пакет "Все премиум" – абонплата 700 грн (все платежи как в пределах банка, так и за его пределы не тарифицируются, открытие счета и двух карт уровня Standard и Premium – включено в пакет).
Каким образом сократить затраты на РКО
Итоговая сумма, которую могут потратить на расчетно-кассовое обслуживание в банке предприниматель или небольшая компания, может существенно отличаться от стоимости пакета РКО. Разумеется, в большую сторону. Потому что многое зависит от того, насколько активно клиент пользуется услугами банка. И именно теми услугами, которые в тарифный план не входят.
Чем больше, например, операций с наличными — тем затраты на РКО в итоге выше, потому что за любое снятие "кэша" банк отдельно взимает комиссию в размере 1-2% суммы, а за внесение наличных на счет 0,1-1% суммы. Комиссия за покупку валюты на межбанковском рынке составляет 0,2-0,5% суммы операции.
Вдобавок к этому, банки отдельно берут 50-100 грн за выдачу подробных выписок о движении средств на текущем счету, 100-200 грн за справку о наличии или отсутствии кредитной задолженности, 150-250 грн за оформление и выдачу чековой книжки, 200-300 грн за настройку системы клиент-банк (отличается от интернет-банкинга возможностью работы в оффлайн-режиме).
Если суммировать все затраты на РКО, может оказаться, что при скромной абонплате в 150-200 грн, клиент еще дополнительно тратит каждый месяц 500-1000 грн на сопутствующие операции.
Для того, чтобы сократить эти затраты, есть смысл:
- максимально перевести все операции в безналичную форму. Просто для примера: в онлайн-банкинге платеж стоит 2-13 грн, плата за каждую трансакцию по бумажным поручениям составляет 50-150 грн. Получается, что если клиент по каким-то причинам решил оформить платеж на "бумаге", он заплатит до 1500 грн за 10 операций;
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выбирать тарифный пакет РКО не по принципу "всего и побольше", а исходя из потребности в тех или иных услугах. Вряд ли предпринимателю, который совершает всего лишь несколько платежей в месяц и иногда снимает средства с банковской карты, нужно платить за РКО 1000 грн ежемесячно, где будет и валютный счет, и зарплатный проект, которые все равно останутся невостребованными;
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когда бизнес растет, наоборот, возможно есть смысл перейти на более дорогой пакет услуг. В таком случае клиент получит не только обширный перечень сервисов, но и более низкие комиссии на услуги сверх тарифного плана — на снятие наличных, на обслуживание зарплатных карт или на инкассацию.