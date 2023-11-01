Протягом року надходження готівки до банків зросло на 15,9%

У січні – вересні 2023 року спостерігається помітне зростання обсягів касових оборотів банків в Україні, що свідчить про пожвавлення економіки. Обсяг надходжень готівки до кас банків становив 1 821,9 млрд грн, що на 15,9% більше, ніж за відповідний період 2022 року.

Про це повідомили у пресслужбі Нацбанку України.

При цьому, обсяг видачі готівки з кас банків досяг 1 838,1 млрд грн, що на 13,7% перевищує минулорічні показники січня-вересня.

В НБУ зазначили, що цьому сприяли налагодження нових шляхів постачання товарів і послуг, а також стійкий внутрішній попит на товари та послуги з боку населення.

Наразі обсяги касових оборотів банків майже досягли рівня відповідного періоду 2021 року, що свідчить про стійкий розвиток фінансового сектору.

Згідно з повідомленням, найбільш значущою частиною видатків готівкою з кас банків були:

Операції клієнтів з використанням платіжних карток, які складали 83,9% від загального обсягу видатків. Готівка залишається надійним та швидким платіжним інструментом для роздрібних операцій, особливо в умовах невизначеності, пов'язаної з воєнним станом;;

Підкріплення операторів поштового зв'язку складало 4,3% видатків готівкою;

Придбання іноземної валюти у клієнтів становило 4,2% загального обсягу видатків.

Що стосується джерел надходжень готівки до кас банків, то основними тут були:

Торговельна виручка, яка становила 34,2% від загального обсягу надходжень.

Операції клієнтів з використанням платіжних карток складали 29,8% від загального обсягу надходжень.

Виручка від усіх видів послуг становила 16,9% загального обсягу надходжень, основними факторами були пожвавлення попиту на будівельні послуги та сезонне зростання кількості працюючих закладів у сфері послуг та внутрішнього туризму.

Нагадаємо, як повідомляв член Ради НБУ Богдан Данилишин, більша частина українців, а саме 69%, зберігають свої заощадження в іноземній валюті. До початку війни ця цифра була меншою на 4%. При цьому, 85% українців банкам не довіряють, а віддають перевагу зберіганню грошей вдома.

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