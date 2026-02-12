"Народное IPO": украинцы смогут купить акции одной из госкомпаний уже в этом году

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) планирует расширить список инструментов для запуска полноценного рынка с биржевыми инструментами и рассматривает идею запуска "народного IPO" (продажи акций государственных компаний украинцам).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава НКЦБФР Алексей Семенюк.

По его словам, бизнес ожидает развития, а задача регулятора создать для этого правила и инфраструктуру.

"В настоящее время рынок сосредоточен преимущественно на ОВГЗ и наша задача расширить перечень инструментов для запуска полноценного рынка с биржевыми инструментами, ликвидностью и новыми эмитентами", - подчеркнул Семенюк.

Он добавил, что среди приоритетов НКЦБФР на 2026-2027 годы:

стимулы для долгосрочных инвестиций;

запуск накопительной пенсионной системы;

"народное IPO" - старт планируется уже в этом году;

упрощенный доступ МПБ к рынку;

развитие муниципальных облигаций;

закон о секьюритизации и виртуальных активах.

"У нас есть поддержка международных партнеров и синхронизация с ключевыми госорганами. Бизнес должен быть голосом поддержки реформ, а НКЦБФР — гарантом защиты и развития рынка", — подытожил Семенюк.

Правительство планирует продать 7% акций ПриватБанка украинцам через приложение "Действие"

Правительство разрабатывает механизм частичной продажи 7% акций государственного ПриватБанка физическим лицам, что позволит привлечь в государственный бюджет около 18 миллиардов гривен.

Отмечается, что документ разработан Русланом Магомедовым, бывшим руководителем Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Он еще осенью 2025 года, предлагал идею по проведению таких IPO для успешных госкомпаний, выставив на продажу по 7% их акций.

Магомедов уточнял, что речь идет прежде всего о крупных предприятиях, которые ежегодно платят дивиденды и остаются стратегически важными для государства. В качестве примера бывший глава НКЦБФР назвал НАК "Нафтогаз Украины", "Энергоатом" и ПриватБанк.

Как сказано в презентации, после продажи акций ПриватБанка государство сможет вернуть часть средств, потраченных на его докапитализацию в 2016 году во время национализации, а также оценить спрос на финучреждения со стороны частных инвесторов в условиях войны.