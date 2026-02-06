Бизнес предлагает передать НКЦБФР роль арбитра в определении цены акций

Арбитром в определении цены акций при процедуре обязательного выкупа (squeeze-out) должна стать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Такую позицию озвучили представители бизнеса во время круглого стола в Укринформе, организованного с участием Федерации работодателей Украины.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укринформ".

Член президиума совета Федерации работодателей Сергей Беленький напомнил, что процедура squeeze-out вводилась в качестве инструмента стабилизации корпоративного управления и гармонизации украинского законодательства с европейскими стандартами. В то же время, по его словам, она превратилась в источник правовой неопределенности и механизм блокирования работы предприятий.

Народный депутат Андрей Николаенко обратил внимание на то, что в условиях фактически остановленного фондового рынка в Украине суды начали самостоятельно определять "справедливую" цену акций, руководствуясь разными подходами в зависимости от аргументации сторон. Это, по его мнению, создает серьезные опасности для корпоративной стабильности.

Адвокат АО "Укрграфит" Александр Задорожный отметил, что первичной целью squeeze-out было устранение так называемых "мертвых душ" среди акционеров и минимизация рисков рейдерских захватов. Однако ключевой проблемой явилась стоимость выкупа акций миноритариев.

По его словам, хотя закон предусматривает определение цены независимым оценщиком, бизнес сталкивается со случаями, когда миноритарные акционеры спустя несколько лет после завершения процедуры инициируют судебные споры с требованием значительно повысить цену. При этом суды все чаще апеллируют не только к рыночной, но и так называемой "справедливой" стоимости, методики определения которой в Украине не существует.

Адвокат Группы "Метинвест" Андрей Гинингер подчеркнул, что в имплементировавших Директиву о предложениях поглощения странах ЕС корректировку цены обязательного выкупа осуществляет именно регулятор, а не суды. В украинских реалиях такую функцию логично возложить на НКЦБФР. По его словам, после регуляторной корректировки цены дальнейших судебных споров, как правило, не возникает.

Похожей позиции придерживается и адвокат компании "Рудь" Роман Кудрицкий. Он считает, что регулятор должен играть ключевую роль в процедуре squeeze-out и устанавливать цену выкупа акций на максимально возможном уровне, что позволит защитить интересы миноритарных акционеров и снять риски для бизнеса.

В Федерации работодателей подчеркнули, что проблему squeeze-out невозможно решить исключительно из-за судебной практики или точечных законодательных изменений. Требуется комплексный подход, обеспечивающий баланс между защитой прав миноритариев, ролью независимой оценки и пределами судебного вмешательства в корпоративные процессы.

Процедура squeeze-out действует в Украине с 2017 года в соответствии со статьей 65-2 закона "Об акционерных обществах" и была введена как элемент приближения корпоративного законодательства к европейским стандартам.

Также добавим, что в Украине планируют упростить и удешевить процедуру регистрации непубличных выпусков акций. Пока этот процесс остается сложным и затратным, что создает серьезные барьеры для малых и средних компаний, а также бизнеса на ранних этапах развития.