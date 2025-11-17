Запланована подія 2

НКЦБФР обновила правила эмиссии и обращения сертификатов фондов сделок с недвижимостью

НКЦБФР
НКЦБФР обновила правила эмиссии / Depositphotos

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) утвердила новое Положение о порядке осуществления эмиссии сертификатов фонда операций с недвижимостью (ФОН) и их обращении.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НКЦБФР.

Документ обновляет правила выпуска и обращения сертификатов, обеспечивая большую гибкость для эмитентов и инвесторов.

Что меняется для эмитентов

Положение обновляет порядок:

  • регистрации выпуска сертификатов ФОН и проспекта эмиссии;
  • внесение изменений в решения об их эмиссии;
  • представление отчетов о результатах выпуска сертификатов;
  • отмена регистрации выпуска;
  • порядка выкупа и конвертации сертификатов ФОН.

Ключевые новации для бизнеса:

  • подача и получение документов через личный кабинет в КИС в формате электронных документов или сообщений с электронной подписью;
  • введение механизма оставления документов без движения, если они представлены с недостатками;
  • возможность заполнения анкеты эмитента при подаче заявления на регистрацию выпуска сертификатов ФОН для формирования временного или постоянного глобального сертификата.

Преимущества для бизнеса и инвесторов

Для компаний, планирующих релокацию производства с оккупированных или прифронтовых территорий, новый механизм может ускорить возобновление работы после переезда.

Инвесторы получают гибкий инструмент, позволяющий передавать право собственности на сертификат ФОН на любой стадии строительства или жизненного цикла объекта, когда это им удобно.

Отметим, что изменения вступают в силу после утверждения Министерством юстиции Украины. Ранее Положение было вынесено на обсуждение, в ходе которого учтены почти все предложения участников рынка.

Напомним, регулятор еще в прошлом году разработал и утвердил новое положение о порядке эмиссии корпоративных облигаций и их обращение.

Автор:
Татьяна Гойденко