НКЦБФР обновила список сомнительных инвестпроектов, добавив еще три кейса

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще три кейса. В настоящее время этот перечень насчитывает уже 447 scam-проектов, имеющих признаки мошенничества или работающих с нарушениями законодательства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НКЦБФР

"НКЦБФР ежедневно работает на защиту инвесторов и регулярно сообщает общественность о финансовых проектах, которые могут быть рисковыми", — отметили в нацкомиссии.

В список сомнительных инвестпроектов были включены:

Школа трейдинга Михаила Рудковского;

TFH/Topfin;

Trade Bino.

Все такие проекты доступны на официальном сайте НКЦБФР в разделе "Защита прав инвесторов".

Что такое scam-проект?

Scam – так называют проекты, которые теряют доверие пользователей и закрываются, не выполнив обязательств перед инвесторами. В бизнесе это понятие ассоциируется с компаниями, нарушающими условия сотрудничества.

По данным нацкомиссии, сомнительный инвестиционный проект соответствует одному или нескольким следующим признакам:

большой процент гарантированной доходности;

отсутствие соответствующих разрешений и лицензий;

агрессивный маркетинг;

отсутствие физического офиса территории Украины;

отсутствие информации о юридическом лице, зарегистрированном в Украине, которое осуществляет соответствующую деятельность;

отсутствует проверка лица, осуществляющего инвестиции;

закрытость или отсутствие информации о фактических руководителях проекта;

отсутствие подписанных документов в соответствии с требованиями законодательства Украины.

