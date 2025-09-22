- Категория
НКЦБФР обновила список сомнительных инвестпроектов, добавив еще три кейса
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще три кейса. В настоящее время этот перечень насчитывает уже 447 scam-проектов, имеющих признаки мошенничества или работающих с нарушениями законодательства.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НКЦБФР
"НКЦБФР ежедневно работает на защиту инвесторов и регулярно сообщает общественность о финансовых проектах, которые могут быть рисковыми", — отметили в нацкомиссии.
В список сомнительных инвестпроектов были включены:
- Школа трейдинга Михаила Рудковского;
- TFH/Topfin;
- Trade Bino.
Все такие проекты доступны на официальном сайте НКЦБФР в разделе "Защита прав инвесторов".
Что такое scam-проект?
Scam – так называют проекты, которые теряют доверие пользователей и закрываются, не выполнив обязательств перед инвесторами. В бизнесе это понятие ассоциируется с компаниями, нарушающими условия сотрудничества.
По данным нацкомиссии, сомнительный инвестиционный проект соответствует одному или нескольким следующим признакам:
- большой процент гарантированной доходности;
- отсутствие соответствующих разрешений и лицензий;
- агрессивный маркетинг;
- отсутствие физического офиса территории Украины;
- отсутствие информации о юридическом лице, зарегистрированном в Украине, которое осуществляет соответствующую деятельность;
- отсутствует проверка лица, осуществляющего инвестиции;
- закрытость или отсутствие информации о фактических руководителях проекта;
- отсутствие подписанных документов в соответствии с требованиями законодательства Украины.
Напомним, в августе НКЦБФР включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще три кейса.