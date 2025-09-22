Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,00

EUR

48,42

--0,36

Наличный курс:

USD

41,30

41,25

EUR

48,85

48,66

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

НКЦБФР обновила список сомнительных инвестпроектов, добавив еще три кейса

человек, бумаги, калвиатура
Обновлен список сомнительных инвестпроектов. / Freepik

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще три кейса. В настоящее время этот перечень насчитывает уже 447 scam-проектов, имеющих признаки мошенничества или работающих с нарушениями законодательства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НКЦБФР

"НКЦБФР ежедневно работает на защиту инвесторов и регулярно сообщает общественность о финансовых проектах, которые могут быть рисковыми", — отметили в нацкомиссии.

В список сомнительных инвестпроектов были включены:

  • Школа трейдинга Михаила Рудковского;
  • TFH/Topfin;
  • Trade Bino.

Все такие проекты доступны на официальном сайте НКЦБФР в разделе "Защита прав инвесторов".

Что такое scam-проект?

Scam – так называют проекты, которые теряют доверие пользователей и закрываются, не выполнив обязательств перед инвесторами. В бизнесе это понятие ассоциируется с компаниями, нарушающими условия сотрудничества.

По данным нацкомиссии, сомнительный инвестиционный проект соответствует одному или нескольким следующим признакам:

  • большой процент гарантированной доходности;
  • отсутствие соответствующих разрешений и лицензий;
  • агрессивный маркетинг;
  • отсутствие физического офиса территории Украины;
  • отсутствие информации о юридическом лице, зарегистрированном в Украине, которое осуществляет соответствующую деятельность;
  • отсутствует проверка лица, осуществляющего инвестиции;
  • закрытость или отсутствие информации о фактических руководителях проекта;
  • отсутствие подписанных документов в соответствии с требованиями законодательства Украины.

Напомним, в августе НКЦБФР включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще три кейса.

Автор:
Татьяна Ковальчук