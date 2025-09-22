Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
НКЦПФР оновила список сумнівних інвестпроєктів, додавши ще три кейси

НКЦПФР оновила список сумнівних інвестпроєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще три кейси. Наразі цей перелік налічує вже 447 scam-проєктів, що мають ознаки шахрайства або працюють з порушеннями законодавства.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НКЦПФР

"НКЦПФР щодня дбає про захист інвесторів і регулярно повідомляє громадськість про фінансові проєкти, які можуть бути ризиковими", — зазначили в нацкомісії.

У список сумнівних інвестпроєктів було включено:

  • Школу трейдингу Михайла Рудковського; 
  • TFH/Topfin; 
  • Trade Bino.

Усі такі проєкти доступні на офіційному сайті НКЦПФР в розділі "Захист прав інвесторів".

Що таке scam-проєкт?

Scam – так називають проєкти, які втрачають довіру користувачів та закриваються, не виконавши зобов'язання перед інвесторами. У бізнесі це поняття асоціюється з компаніями, які порушують умови співробітництва.

За даними нацкомісії,  сумнівний інвестиційний проєкт відповідає одній або декільком таким ознакам:

  • великий відсоток гарантованої дохідності; 
  • відсутність відповідних дозволів та ліцензій; 
  • агресивний маркетинг; 
  • відсутність фізичного офісу на території України; 
  • відсутність інформації про юридичну особу, зареєстровану в Україні, яка провадить відповідну діяльність; 
  • відсутня перевірка особи, яка здійснює інвестиції; 
  • закритість або відсутність інформації про фактичних керівників проєкту; 
  • відсутність підписаних документів відповідно до вимог законодавства України тощо.

Нагадаємо, у серпні НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще три кейси.

Автор:
Тетяна Ковальчук