НКЦБФР предлагает цифровую регистрацию непубличных выпусков акций

В Украине планируется упростить и удешевить процедуру регистрации непубличных выпусков акций. Пока этот процесс остается сложным и затратным, что создает серьезные барьеры для малых и средних компаний, а также бизнеса на ранних этапах развития.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НКЦБФР.

Из-за сложности регулирования предприятия часто отказываются от акционерного финансирования или вынуждены искать неформальные и непрозрачные способы привлечения капитала.

В целях решения этой проблемы Комиссия предлагает ввести простой, быстрый и полностью цифровой механизм регистрации непубличных выпусков акций. Ключевым изменением должна стать передача функции первичной регистрации Центральному депозитарию – одному из основных элементов инфраструктуры фондового рынка.

Согласно предложенному механизму, непубличные выпуски акций будут регистрироваться в Центральном депозитарии без предварительного согласования с регулятором. Процедура будет включать представление стандартного пакета документов и электронное взаимодействие. В то же время, НКЦБФР будет осуществлять надзор уже после регистрации, сосредотачиваясь на риск-ориентированном контроле.

Ожидается, что такие изменения позволят сократить сроки регистрации с нескольких месяцев до нескольких дней, уменьшить расходы для бизнеса и сделать акционерное финансирование более доступным и прозрачным. Кроме того, это должно способствовать развитию рынка капитала и создать условия постепенного выхода компаний на публичный рынок.

