Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,25

--0,02

EUR

50,72

+0,42

Наличный курс:

USD

43,50

43,40

EUR

51,00

50,79

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

НКЦБФР предлагает цифровую регистрацию непубличных выпусков акций

акции
В Украине могут сократить регистрацию акций с месяцев до нескольких дней / Depositphotos

В Украине планируется упростить и удешевить процедуру регистрации непубличных выпусков акций. Пока этот процесс остается сложным и затратным, что создает серьезные барьеры для малых и средних компаний, а также бизнеса на ранних этапах развития.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НКЦБФР.

Из-за сложности регулирования предприятия часто отказываются от акционерного финансирования или вынуждены искать неформальные и непрозрачные способы привлечения капитала.

В целях решения этой проблемы Комиссия предлагает ввести простой, быстрый и полностью цифровой механизм регистрации непубличных выпусков акций. Ключевым изменением должна стать передача функции первичной регистрации Центральному депозитарию – одному из основных элементов инфраструктуры фондового рынка.

Согласно предложенному механизму, непубличные выпуски акций будут регистрироваться в Центральном депозитарии без предварительного согласования с регулятором. Процедура будет включать представление стандартного пакета документов и электронное взаимодействие. В то же время, НКЦБФР будет осуществлять надзор уже после регистрации, сосредотачиваясь на риск-ориентированном контроле.

Ожидается, что такие изменения позволят сократить сроки регистрации с нескольких месяцев до нескольких дней, уменьшить расходы для бизнеса и сделать акционерное финансирование более доступным и прозрачным. Кроме того, это должно способствовать развитию рынка капитала и создать условия постепенного выхода компаний на публичный рынок.

Ранее НКЦБФР утвердила новое Положение о порядке осуществления эмиссии сертификатов фонда операций с недвижимостью (ФОН) и их обращении.

Автор:
Татьяна Гойденко