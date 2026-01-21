Запланована подія 2

НКЦПФР пропонує цифрову реєстрацію непублічних випусків акцій

акції
В Україні можуть скоротити реєстрацію акцій з місяців до кількох днів / Depositphotos

В Україні планують спростити та здешевити процедуру реєстрації непублічних випусків акцій. Наразі цей процес залишається складним і витратним, що створює серйозні бар’єри для малих і середніх компаній, а також бізнесу на ранніх етапах розвитку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НКЦПФР.

Через складність регулювання підприємства часто відмовляються від акціонерного фінансування або змушені шукати неформальні та непрозорі способи залучення капіталу.

З метою вирішення цієї проблеми Комісія пропонує запровадити простий, швидкий і повністю цифровий механізм реєстрації непублічних випусків акцій. Ключовою зміною має стати передача функції первинної реєстрації Центральному депозитарію — одному з основних елементів інфраструктури фондового ринку.

Згідно з запропонованим механізмом, непублічні випуски акцій реєструватимуться в Центральному депозитарії без попереднього погодження з регулятором. Процедура передбачатиме подання стандартного пакета документів та електронну взаємодію. Водночас НКЦПФР здійснюватиме нагляд уже після реєстрації, зосереджуючись на ризик-орієнтованому контролі.

Очікується, що такі зміни дозволять скоротити строки реєстрації з кількох місяців до кількох днів, зменшити витрати для бізнесу та зробити акціонерне фінансування доступнішим і прозорішим. Крім того, це має сприяти розвитку ринку капіталу та створити умови для поступового виходу компаній на публічний ринок.

Раніше НКЦПФР затвердила нове Положення про порядок здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю (ФОН) та їх обігу. 

Автор:
Тетяна Гойденко