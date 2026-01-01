Зеленський призначив нового голову НКЦПФР: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Семенюка головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Як пише Delo.ua, про це йдеться в указі №1019/2025, який оприлюднено на сайті Офісу президента.

"Призначити Семенюка Олексія Володимировича головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", - зазначається в указі.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) — державний орган, який регулює фондовий ринок України. Вона контролює обіг цінних паперів, ліцензує брокерів і фондові біржі, захищає права інвесторів та сприяє розвитку ринку капіталу.

Хто такий Олексій Семенюк

Семенюк народився 1984 року в Чернігівській області. За освітою економіст та будівельник.

У реєстрі декларацій Національного агентства з запобігання корупції, яку Семенюк розмістив, як кандидат на посаду голови комісії, вказано, що його головний дохід забезпечується підприємницькою діяльністю.

У власності Семенюка перебувають два легкові автомобілі: BMW X5 2014 року випуску та Jaguar XE 2016 року випуску. Він також володіє корпоративними правами у ТОВ "Брайт Продакшн" (100%) та ТОВ "Голден Сільвер" (50%), а також торговельними марками Golden Silver і BERRY WEAR.

Нагадаємо, напередодні Зеленський звільнив Руслана Магомедова з посади голови НКЦПФР

У грудні лава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев наполягав на терміновому перезавантаженні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та призначенні нового складу наглядової ради.

Нардеп стверджував, що голова НКЦПФР Руслан Магомедов є "кумом Андрія Єрмака, і це дозволяє йому перебувати на посаді стільки років".