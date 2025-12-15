Очолює кум Єрмака: Гетманцев наполягає на перезавантаженні всього складу НКЦПФР

Глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев наполягає на терміновому перезавантаженні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та призначенні нового складу наглядової ради.

Як пише Delo.ua, про це народний депутат повідомив в ефірі телеканалу "Новини.Live"

"Час уже покласти тому цирку, який з нею відбувається. Бо максимум, на що спроможний цей склад НКЦПФР – відзначатися в корупційних скандалах та їздити на Новий рік до Санти. Все", - наголосив Гетманцев.

Він вважає позитивним сигналом те, що хоча б "у частини членів НКЦПФР є залишки совісті, й ці люди написали заяви, щоб піти".

"Інші тримаються за свої крісла так, що їх хіба цвяходером витягнеш", - констатував Гетманцев.

Нардеп стверджує, що голова НКЦПФР Руслан Магомедов є "кумом Андрія Єрмака, і це … дозволяє йому перебувати на посаді стільки років". Зауважимо, що Єрмак звільнився з посади голови Офісу президента наприкінці листопада.

Гетманцев заявив, що буде наполягати на перезавантаженні НКЦПФР, щоб до неї увійшли професійні люди і почали займатися своєю роботою.

" Ми маємо завершити врешті оцю каденцію. Це вже питання ганьби просто для нас – комітету, який виступає за перезавантаження три роки… Тому, я думаю, що це питання найближчих тижнів", – підкреслив нардеп.

Половина членів НКЦПФР просять Зеленського звільнити їх

Три члени НКЦПФР написали на ім'я президента Володимира Зеленського заяви з проханням звільнити їх із займаних посад, повідомляло видання "Економічна правда".

Так, заяви написали Юрій Бойко, Ярослав Шляхов та Іраклій Барамія. Перші два зробили це в перших числах грудня, а останній – ще на початку жовтня.

Якщо Зеленський задовільнить заяви про звільнення, то фактично регулятор фондового ринку залишиться недієздатним. Річ у тім, що за законом рішення комісії вважається прийнятим лише коли за нього проголосували п'ять членів. Наразі керівництво НКЦПФР представлено шістьма членами та головою – Руслан Магомедов.

Але влітку Магомедов направив, на ім'я Зеленського лист в якому попросив того звільнити із займаної посади Максима Лібанова, строк повноважень якого сплив 28 лютого 2024 року (за законом повноваження продовжуються до ухвалення відповідного рішення президентом).

Після звільнення всіх згаданих вище осіб в НКЦПФР залишаться два члени (Арсен Ільін та Юрій Шаповал), а також керівник – Магомедов.

Своєю чергою голова НКЦПФР Магомедов пояснив заяви на звільнення членів регулятора тим, що фінансовий ринок готується до суттєвих змін.

"Найближчий ключовий крок — запуск особових інвестиційних рахунків. Це формує сучасну фінансову архітектуру, яка потребує свіжої експертизи та нових ідей. Тому переходимо до наступних кроків трансформації комісії і запроваджуємо зміни у керівному складі, як продовження реформи регулятора та посилення інституції на всіх рівнях. Оновлення кадрів – це новий етап і нова можливість для розвитку ринку", – заявив він минулого тижня.

Віг додав, що НКЦПФР також шукає фахівців за напрямками корпоративного управління, аналізу фінзвітності та пруденційного нагляду, євроінтеграції, міжнародної співпраці та інших сфер.

Руслан Магомедов, який на той момент був позаштатним радником глави Офісу президента Андрія Єрмака, а раніше директором "Аструм Капітал", був призначений головою НКЦПФР 23 лютого 2021 року замість Тимура Хромаєва.

Раніше Delo.ua писало, що в оточенні Зеленського розглядають можливість заміни нинішнього керівництва НКЦПФР на чолі з Русланом Магомедовим.