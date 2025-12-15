Возглавляет кум Ермака: Гетманцев настаивает на перезагрузке всего состава НКЦБФР

Глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Даниил Гетманцев настаивает на срочном перезагрузке Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и назначении нового состава наблюдательного совета.

Как пишет Delo.ua, об этом народный депутат сообщил в эфире телеканала "Новости.Live"

"Время уже положить тому цирку, которое с ней происходит. Потому что максимум, на что способен этот состав НКЦБФР – отмечаться в коррупционных скандалах и ездить на Новый год в Санту. Все", - подчеркнул Гетманцев.

Он считает положительным сигналом, что хотя бы "у части членов НКЦБФР есть остатки совести, и эти люди написали заявления, чтобы уйти".

"Другие держатся за свои кресла так, что их разве что гвоздодером вытащишь", – констатировал Гетманцев.

Нардеп утверждает, что глава НКЦБФР Руслан Магомедов является "кумом Андрея Ермака, и это… позволяет ему состоять в должности столько лет". Заметим, что Ермак уволился с должности главы Офиса президента в конце ноября.

Гетманцев заявил, что будет настаивать на перезагрузке НКЦБФР, чтобы в нее вошли профессиональные люди и начали заниматься своей работой.

"Мы должны завершить наконец эту каденцию. Это уже вопрос позора просто для нас - комитета, который выступает за перезагрузку три года... Поэтому, я думаю, что это вопрос в ближайшие недели", - подчеркнул нардеп.

Половина членов НКЦБФР просят Зеленского уволить их

Три члена НКЦБФР написали на имя президента Владимира Зеленского заявления с просьбой уволить их с занимаемых должностей, сообщало издание "Экономическая правда".

Да, заявления написали Юрий Бойко, Ярослав Шляхов и Ираклий Барамия. Первые два сделали это в первых числах декабря, а последний еще в начале октября.

Если Зеленский удовлетворит заявления об увольнении, фактически регулятор фондового рынка останется недееспособным. Дело в том, что за законом решение комиссии считается принятым только когда за него проголосовали пять членов. В настоящее время руководство НКЦБФР представлено шестью членами и председателем – Руслан Магомедов.

Но летом Магомедов направил, на имя Зеленского письмо в котором попросил уволить с занимаемой должности Максима Либанова, срок полномочий которого истек 28 февраля 2024 года (по закону полномочия продлеваются до принятия соответствующего решения президентом).

После увольнения всех упомянутых выше лиц в НКЦБФР останутся два члена (Арсен Ильин и Юрий Шаповал), а также руководитель – Магомедов.

В свою очередь председатель НКЦБФР Магомедов объяснил заявления на увольнение членов регулятора тем, что финансовый рынок готовится к существенным изменениям.

"Ближайший ключевой шаг — запуск лицевых инвестиционных счетов. Это формирует современную финансовую архитектуру, которая нуждается в свежей экспертизе и новых идеях. Поэтому переходим к следующим шагам трансформации комиссии и вводим изменения в руководящем составе, как продолжение реформы регулятора и усиление институции на новом этапе и обновлении кадров.

Виг добавил, что НКЦБФР также ищет специалистов по направлениям корпоративного управления, анализу финотчетности и пруденциального надзора, евроинтеграции, международному сотрудничеству и другим сферам.

Руслан Магомедов, который на тот момент был внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака, а ранее директором "Аструм Капитал", был назначен главой НКЦБФР 23 февраля 2021 вместо Тимура Хромаева.

Ранее Delo.ua писало, что в окружении Зеленского рассматривают возможность замены нынешнего руководства НКЦБФР во главе с Русланом Магомедовым.