Зеленский назначил нового главу НКЦБФР: что о нем известно

Фото: nssmc.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Семенюка главой Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в указе №1019/2025, обнародованном на сайте Офиса президента.

"Назначить Семенюка Алексея Владимировича главой Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", - отмечается в указе.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку – ключевой регулятор финансового сектора Украины. Нацкомиссия отвечает за работу фондового рынка, контроль за оборотом ценных бумаг и защиту прав инвесторов.

Кто такой Алексей Семенюк

Семенюк родился в 1984 году в Черниговской области. По образованию экономист и строитель.

В реестре деклараций Национального агентства по предотвращению коррупции, которую Семенюк разместил как кандидат на должность главы комиссии, указано, что его главный доход обеспечивается предпринимательской деятельностью.

В собственности Семенюка находятся два легковых автомобиля: BMW X5 2014 года выпуска и Jaguar XE 2016 года выпуска. Он также владеет корпоративными правами в ООО Брайт Продакшн (100%) и ООО Голден Сильвер (50%), а также торговыми марками Golden Silver и BERRY WEAR.

Напомним, накануне Зеленский уволил Руслана Магомедова с должности главы НКЦБФР

В декабре ряд комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев настаивал на срочной перезагрузке Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и назначению нового состава наблюдательного совета.

Нардеп утверждал, что глава НКЦБФР Руслан Магомедов является "кумом Андрея Ермака, и это позволяет ему состоять в должности столько лет".

