Зеленский уволил Магомедова с должности главы НКЦБФР

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Магомедова с должности главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в указе №1018/2025, который обнародовано 31 декабря на сайте офиса президента.

"Уволить Магомедова Руслана Садрудиновича с должности главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", - говорится в сообщении.

Руслан Магомедов, который на тот момент был внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака, а ранее директором "Аструм Капитал", был назначен главой НКЦБФР 23 февраля 2021 вместо Тимура Хромаева.

Ранее Delo.ua писало, что в окружении Зеленского рассматривают возможность замены нынешнего руководства НКЦБФР во главе с Русланом Магомедовым.

Перезагрузка состава НКЦБФР

В декабре ряд комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев настаивал на срочной перезагрузке Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и назначению нового состава наблюдательного совета.

Нардеп утверждал, что глава НКЦБФР Руслан Магомедов является "кумом Андрея Ермака, и это… позволяет ему состоять в должности столько лет". Заметим, что Ермак уволился с должности главы Офиса президента в конце ноября.

Три члена НКЦБФР написали на имя президента Владимира Зеленского заявления с просьбой уволить их с занимаемых должностей, сообщало издание "Экономическая правда".

Да, заявления написали Юрий Бойко, Ярослав Шляхов и Ираклий Барамия. Первые два сделали это в первых числах декабря, а последний еще в начале октября.

Если Зеленский удовлетворит заявления об увольнении, фактически регулятор фондового рынка останется недееспособным. Дело в том, что за законом решение комиссии считается принятым только когда за него проголосовали пять членов. В настоящее время руководство НКЦБФР представлено шестью членами и председателем – Руслан Магомедов.

Но летом Магомедов направил, на имя Зеленского письмо в котором попросил уволить с занимаемой должности Максима Либанова, срок полномочий которого истек 28 февраля 2024 года (по закону полномочия продлеваются до принятия соответствующего решения президентом).

После увольнения всех упомянутых выше лиц в НКЦБФР останутся два члена (Арсен Ильин и Юрий Шаповал).

В свою очередь Магомедов объяснил заявления на увольнение членов регулятора тем, что финансовый рынок готовится к существенным изменениям.